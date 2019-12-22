【深圳福田】小清新日式簡餐花藝Cafe　泥石流蛋包飯的小確幸滋味

這個世界，除了筷子什麼都可以放下。「來日方長．日風蛋包飯專門店 」是一家既有日風簡餐、又有花藝體驗的日風蛋包飯專門店。

+ 3 + 2

招牌流心蛋包飯

招牌蛋包飯，跟成隻碟一樣大的雞蛋把米飯覆蓋得嚴嚴實實，上面淋滿了店主秘製牛肉醬，正BlingBling發亮閃着光，似足《中華一番》裡的蛋包飯！

用勺子挖一口，熱氣騰騰瞬間冒起，抓人胃口的香味噴薄而出，金黃蛋包中的漿汁裹在粟米煙肉炒飯上，未食已經流晒口水！舀一勺冒着熱氣的飯送進口中，口腔被香味包圍，粟米粒遍布舌尖。蛋皮嫩滑、米飯軟糯，醬汁裡有超多牛肉粒，煙肉+粟米+醬汁，綜合起來就是兩個字：大滿足。

單吃一口雞蛋，鮮嫩多汁，入口即融，每一啖都超嫩口，還帶有淡淡的蛋香味，感覺舌尖都得到了一種昇華。根據個人喜好，可以選擇不同醬料和米飯。另外，點一份套餐也很划算，有湯有小菜，估計2個女生吃都綽綽有餘。

+ 5 + 4 + 3

唐揚雞塊咖哩飯

個人覺得唐揚雞塊咖哩飯並不輸招牌的蛋包飯，一上桌味蕾就被咖哩香味瘋狂刺激，咖哩香味撲鼻卻不辛辣。一勺子挖下去，帶着湯汁，撈埋飯一齊食，薯仔夠腍，雞肉鮮嫩，飯尚軟硬適中，這萬年組合我要鎖死一輩子。

頂部的炸雞塊魔力遠勝任何美式或韓式炸雞！入口是雞肉本身的鮮嫩，香味順着薄薄的麵粉散發出來，再搭配檸檬汁，口味更上一層樓。

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金槍魚牛油果日式拌飯

顏值超高的日式金槍魚牛油果拌飯，一邊是綠油油的牛油果，一邊是鮮甜的金槍魚，適合怕胖的女生。牛油果切片配上溫泉蛋、金槍魚、鷹嘴豆拌開在一起吃，口感濕潤、帶着淡淡的鮮鹹清新的味道，牛油果和金槍魚的搭配恰到好處，一勺入口驚艷異常。

其他好康推介：

很有特色的和風OnePlate（當日限定）

蟹柳玉子燒

焦糖布甸

來日方長，你可以不必匆忙

進店後發現店裡擺滿了各式各樣的花，原來老闆娘是一名獨立花藝設計師，江湖人稱琦琦，非飯點的時候還會時不時開辦花藝沙龍。

閒暇時來這裡影相打卡、插花、吃個飯，慢下來享受三餐四季，應該就是店主的初衷&理念吧！人生不用急，好吃、好喝，來日方長、歲月靜好。

來日方長．日風蛋包飯專門店（食妞授權使用）

來日方長．日風蛋包飯專門店 人均消費： 48元人民幣 地址：深圳市福田區梅林站D出口梅林路58號

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