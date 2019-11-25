傳陳三鼎將結業　網民推3大台北黑糖珍奶　必試人氣No.1哞熹哞熹

台北知名茶飲店「陳三鼎」號稱黑糖珍珠鮮奶「青蛙撞奶」始創店，在遊客之間的名氣亦非常高，門口經常出現長長的人龍。但最近，有台灣網民發現店家已經有約兩星期未開門營業，更傳出結業消息，估計與早前有客人發現飲料內有蟑螂的事件有關。其實台北還有不少人氣黑糖珍奶店，以下整理了3間網民力推的店家，除了「陳三鼎」外還有不少選擇。

【1】哞熹哞熹 —— 人氣No.1

「哞熹哞熹」店名有日文你好（もしもし）的意思，黑糖珍珠鮮奶是招牌飲料之一，選用了台南關山黑糖的地道食材，透過古法製作，珍珠炒得焦香，網民大讚黑糖珍奶整體口感順滑，味道不會過於甜膩。

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哞熹哞熹 地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷4號 營業時間：星期一至日11:00 – 22:00

【2】春紀本家 —— 火炙黑糖奶蓋

「春紀本家」位於南陽街這個美食一級戰區，大街小巷都有各家手搖飲品店，競爭非常激烈。店舖主打各種口味的黑糖鮮奶飲品，除了黑糖珍珠鮮奶外，還有黑糖珍珠杏仁牛奶、黑糖伯爵鮮奶等，黑糖每天都是新鮮手炒，如果加點奶蓋的話，厚厚的奶蓋上面還會撒上黑糖粉，再經過炙燒，增添黑糖香氣。

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春紀本家 地址：台北市松山區八德路三段78號 營業時間：星期一至日11:00 – 21:30

【3】李圓圓 —— 黑糖珍珠新鮮現煮

位於淡水老街的「李圓圓」，主打新鮮現煮的黑糖珍珠，一賣完就會立刻煮，如果兩小時沒有賣完就會丟掉。因為珍珠都是現煮的，黑糖珍奶的底部會熱熱的，搖勻後就會比較冰涼。網民表示整體味道香醇，黑糖味道清香。記者亦曾經喝過，比起某些知名的黑糖珍奶店，味道的確相對沒有那麼甜膩。

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