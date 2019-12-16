【法國巴黎】跟著電影遊走浪漫都市拍拖打卡　精選10個熱門取景點

如果你愛看電影，那麼來到法國巴黎就一定要來一趟電影場景巡禮，巴黎每年不但有世界各地的遊客前來旅遊觀光，更吸引了不少電影取景，身為影迷當然要走訪一下劇中經典的拍攝地點，重新回味電影中的橋段，感受現實與虛幻交織的魅力，以下就馬上為推薦給大家，在巴黎市區有哪些經典的電影拍攝景點吧！

莎士比亞書店（Shakspeare & Company）｜愛在日落巴黎時

浪漫愛情電影《愛在日落巴黎時》開頭男主角Jessie和女主角Celine重逢的地點，就是在這間莎士比亞書店，書店的位置交通十分方便，就位在巴黎聖母院對面的精華區，所以即使不是影迷也耳熟能詳，充滿文藝氣息的復古裝潢，裡頭擺滿了從小說到詩集各種類型的英文書籍，店內也有擺設一些座椅、沙發，可以讓讀者們坐下來好好閱讀，或是到隔壁的莎士比亞咖啡廳喝杯咖啡，這裡同時也是金城武拍廣告的場景！

《愛在日落巴黎時》劇照

• 地址：37 Rue de la Bûcherie, 75005 Paris, France • 交通：搭乘地鐵4號線至「Cité站」 • 營業時間：10：00～22：00／週日 12：30～20：00

純情咖啡廳（Le Pure Cafe）｜愛在日落巴黎時

同樣也是電影《愛在日落巴黎時》，男女主角相隔九年在書店重逢後，便一起到了這間咖啡廳敘舊，店外、內裝潢和電影中一樣沒什麼改變，復古的木頭桌椅，在午後的陽光下特別有味道，加上這裡其實離市中心有一小段距離，所以並不會有太多遊客，可以靜靜地享受午茶時光，來這邊一定要嚐嚐它的朱古力慕斯（Mousse au chocolat）！

《愛在日落巴黎時》劇照

• 地址：14 Rue Jean-Macé, 75011 Paris, France • 交通：搭乘地鐵9號線至「Charonne站」 • 營業時間：07：00～01：00

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巴黎綠色長廊（Coulée verte René-Dumont）｜愛在日落巴黎時

同樣的電影再來一個！就位在「純情咖啡館」不遠處，就是在電影中男女主角聊天經過的空中花園，這座全長4.7公里的綠色長廊，是在1993年由一條廢棄已久的高架鐵路改建，沿路竟是花草、數目、竹林，在這裡可以看到在陽光下漫步，或是在樹陰下看書休息居民，愜意慵懶又綠意盎然的景色，即使不是影迷也十分值得來訪！

《愛在日落巴黎時》劇照

• 地址：1 Coulée verte René-Dumont, 75012 Paris, France • 交通：搭乘地鐵1號線至「Gare de Lyon站」或8號線至「Ledru-Rollin站」

聖心堂（Sacré-Coeur）｜天使愛美麗

在法巴黎北部的「蒙馬特」是巴黎地勢最高的一區，在這裡不但可以免費從高處欣賞整座巴黎市區，還有不少值得參觀的景點，法國知名經典電影《天使愛美麗》，便是在這區拍攝的，而其中在至高點雪白圓頂的羅馬-拜占庭風格天主教教堂——聖心堂，不但有出現在電影中，更是來到巴黎不能錯過的景點之一，而且進去聖心堂參觀是免費的！

《天使愛美麗》劇照

• 地址：35 Rue du Chevalier de La Barre, 75018, Paris • 交通：搭乘地鐵至「Abbesses站」或「Anvers站」 • 開放時間：06：00～22：30／教堂圓頂 5～9月 08：30～20:00、10～4月 09：00～17：00 • 票價：教堂內部免費／圓頂6歐元

雙風車咖啡館（Cafe des Deux Moulins）｜天使愛美麗

而就位在聖心堂小山丘的山腳下不遠處，便是《天使愛美麗》中，女主角Amélie所打工的咖啡廳，店內保留了電影中的裝潢，掛著大大的電影海報，復古又跳tone的色調，不論哪個角度拍起來都好看！還可以看到不少影迷特地前來造訪，而來這裡必點的，就是電影中Amélie將表面的焦糖弄碎的法式焦糖布甸（Crème Brûlée）～

《天使愛美麗》劇照

• 地址：15 rue Lepic – 75018 Paris • 交通：搭乘地鐵2號線至「Blanche站」 • 營業時間：07：00～01：00

比爾阿克姆橋（Pont de Bir-Hakeim）｜潛行凶間

如果你不是浪漫愛情片的影迷，那荷里活大片《潛行凶間》就應該不能沒看過了吧！電影中由里安納度狄卡比奧飾演的Cobb，在和他的新徒弟Ariadne解釋造夢時所來到的場景，便是這座位在巴黎精華區的比爾阿克姆橋，而這座橋中橋連結了巴黎15及16區，上層是地鐵6號線的鐵軌，下層則是提供給行人和車輛使用，不但橋本身超美、超好拍，這裡更是能夠完整欣賞巴黎鐵塔的私房景點！

《潛行凶間》劇照

• 交通：搭乘地鐵6號線至「Passy站」

新橋（Pont Neuf）｜新橋戀人

再回到法國經典電影《新橋戀人》，這部電影在2019有在台灣不少文青電影院上影修復版，而電影中最最最主要的場景，就是在這座跨越西提島上，連接塞納河左右岸的「新橋」，這座橋建於17世紀初，是巴黎最古老的石拱橋，電影中的橋在維修，看起來荒廢、髒亂，如今則是人（車）來人（車）往的主要橋樑，白天可以從這裡欣賞聖母院，晚上可以看塞納河畔的夜景，回味電影中男女主角瘋狂又浪漫的愛情故事！

《新橋戀人》劇照

• 交通：搭乘地鐵7號線至「Pont Neuf站」

羅浮宮（Louvre）｜達文西密碼

羅浮宮至今已經是來到巴黎必去的景點之一了，擁有高達2萬6千件藝術品及文物蒐藏，是世界上最大的美術館，不只遊客們愛去，經典且極具代表性的玻璃金字塔，也讓世界各地的導演們愛選在羅浮宮取景，知名電影《達文西密碼》的故事，便是在羅浮宮展開，除此之外台灣導演蔡明亮所執導的《臉》也有在羅浮宮取景喔！

《達文西密碼》劇照

• 地址：Rue de Rivoli, 75001 Paris, France • 交通：搭乘地鐵至「Palais Royal-Museé du Louvre站」，可直接通往羅浮宮入口 • 開放時間：週一、四、六、日 9：00～18：00／週三、五9：00～21：45／週二休館 • 票價：15歐元

亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）｜情迷午夜巴黎

據說名導活地亞倫所指導的《情迷午夜巴黎》，是因為透過巴黎市議會的協商，將巴黎市名放在電影的標題上，以推動巴黎的觀光，小編相信這個結果相當成功，不論是誰看完這部電影都想來去一趟巴黎！電影中男女主教穿越時空回到19世紀的文藝巴黎，兩人便是在這做華麗的「亞歷山大三世橋」上享受夢幻的巴黎夜景，快帶著另一半到這裡來一趟浪漫的時光旅行吧！

《情迷午夜巴黎》劇照

• 交通：搭乘地鐵8或13號線至「Invalides站」

協和廣場（Place de la Concorde）｜穿Prada的惡魔

巴黎不但是「浪漫之都」、「美食之都」，更是上流人士的「時尚之都」，電影《穿Prada的惡魔》中，女主角小安就曾到巴黎參加時裝周，穿著優雅的黑色洋裝，將手機丟進協和廣場的噴泉裡，電影《變形金剛2》也曾在這裡取景，但電影中的協和廣場就不是這麼平靜了。協和廣場位在地8區，連接「杜伊勒里花園」可以一路通往「羅浮宮」，一旁則有摩天輪、遊樂園設施等，來到巴黎不能錯過！

《穿Prada的惡魔》劇照

• 交通：搭乘地鐵1、8或13號線至「Concorde站」

以上所介紹的景點大幾乎都在巴黎市區的精華區，來往交通都能在一小時以內，都可以配合大景點順路走訪十分方便！不論你是不是影迷，法國巴黎的魅力絕對都能讓你深深著迷，現在就馬上出發，化身電影男女主角，在巴黎來場戲劇化的冒險吧！

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於：法國巴黎｜回味經典浪漫！《愛在日落巴黎時》、《全面啟動》等10大電影取景地】