【Airbnb】法國羅浮宮 x Airbnb 限定一晚住宿　住進迷你金字塔

法國羅浮宮為慶祝玻璃金字塔30周年，破天荒與Airbnb聯手推出限定一晚的夢幻客房，獲獎者可在這個地標性建築物下享受最難忘的住宿體驗，趕快來看看參加資格吧！

得獎者將會在法國羅浮宮內享受獨特的住宿體驗。

燭光晚餐+專屬導遊+夢幻客房

幸運兒將會在4月30日當天享受一系列的獨家體驗，探索不一樣的羅浮宮。首先會由專屬導遊在閉館後帶領你們參觀羅浮宮，接着便會在豪華會客室坐下來小酌一杯，放鬆片刻。到了晚餐時間，大廚會烹調出豪華大餐，參加者在限定用餐區邊欣賞藝術品邊品嚐佳餚。用膳後還能在拿破崙三世的奢華套房中近距離欣賞原聲音樂會，沉浸在藝術氣息中。夜幕低垂，得獎者可回到金字塔下方的就寢空間，盡情享受最難忘的住宿體驗，為奇幻之夜畫下完美句號。

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夢幻客房的裝潢走簡約藝術風。

參加方法

只要在法國時間4月12日23:59PM前到airbnb.com/louvre回答「您為什麼會是蒙娜麗莎的最佳賓客人選？」這條問題，即有機會被選中成為唯一一名的幸運得獎者 (可帶同行者一名)入住。

*所有比賽相關條款與細則，請參閱airbnb.com/louvre。

人人都有機會成為，趕快參加吧！

５月起開放獨家體驗

除了舉辦「夜宿羅浮宮」比賽外，5月起至年底這段期間Airbnb將會與羅浮宮推出一系列獨家體驗，屆時會於網站開放預訂。體驗項目會陸續在接下來的幾週內公佈，包括獨家導賞、近距離音樂會等，大家可以全新視野重新探索這座舉世聞名的博物館。

能夠住進世界聞名的金字搭內，充分感受奇幻之夜絕對能為30週年慶祝活動打響頭炮啊！

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