【日本岡山】勝山町一日遊　必訪暖簾老街打卡、體驗手作草木染

到岡山除了品嘗水果、欣賞倉敷古色古香美景之外，還有哪裡好玩？位於真庭市的勝山町，當地店家以不同圖案的手作暖簾妝點自家門前，打造成一條美麗的「暖簾老街」，成為日本最美小鎮之一，也是現在岡山新興熱門景點。

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按圖率先看看「暖簾老街」景物風光🔻

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勝山町距離岡山市近2小時車程，從前以宿場為中心形成繁榮城鎮，這裡可以看到保存完好的泥土倉庫、白牆與格子窗老屋風貌，因次在1985年被指定為老街保存地區，是日本第一個指定老街保存區，為了保持街道美觀，連路上電線也都埋起。

約25年前，當地製作手染暖簾店家「ひのき草木染織工房」的老闆加納容子為了想美化自家店門口，所以自己設計獨特暖簾圖案掛在門前，吸引其他店家紛紛委託，希望製作擁有自家特色的暖簾樣貌，漸漸形成現在「暖簾老街」的樣貌，如今在當地，已經有約100間店家前掛有特色暖簾，成為勝山町最好拍特色。

按圖看看「暖簾老街」不同風格的特色暖簾🔻

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加納容子說，一條客製化暖簾約10萬日圓（約7100港元）上下，依據顧客要求的設計圖案製作天數和價格略有不同。走在勝山町老街上，即可看到山巒、菱形、獨特紋飾的設計暖簾，或甚至只要看到暖簾，就能知道這間店家賣得商品，當微風吹拂，色彩繽紛的暖簾緩緩飄盪，成為老街最美風景。

「ひのき草木染織工房」現在也提供旅客體驗手作草木染DIY，只要約30分鐘，就能做好一條擁有自己特色的手巾。加納容子說，首先利用繩子與橡皮筋，在布上隨意綁起，再放進染料中浸染約15分鐘，讓染料妥善著色於布巾上，當攤開後吹乾，就能看到美麗的圖案躍然於布巾上，若想更與眾不同，甚至可以染成雙色，是來到暖簾老街的獨特體驗。

「ひのき草木染織工房」現在也提供旅客體驗手作草木染DIY🔻🔻

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真庭市勝山町暖簾老街 交通方式：JR岡山站搭至JR中國勝山站，步行約5分鐘

ひのき草木染織工房 地址：岡山県真庭市勝山193 DIY預約：可洽Facebook專頁 https://www.facebook.com/studioHinoki（英文可）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】