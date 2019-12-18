【東京近郊】日本人的約會路線　橫濱一日遊：打卡大熱生雞蛋布丁

橫濱的景點有很多，單是車站週邊的商場一天也逛不完，還有杯麵博物館、麵包超人博物館等老少咸宜的去處，在計劃行程時真讓人頭痛…… 這次我就請住在橫濱的日本朋友帶我遊覽這個地方，他說要讓我見識一下日本人的王道約會路線，現在就來跟著我們看看當地人都會去哪些地方吧～

【日本自由行2020】九州玩到北海道？「食住玩」最強攻略持續更新

1. 山手西洋館

美好的約會從美味的餐點開始！這次行程由港未來線（みなとみらい線）的元町・中華街站出發，我們率先去到了名為エリスマン邸的一棟西洋古典大宅，原來這是山手西洋館的其中之一！

山手西洋館顧名思義就是位於橫濱山手地區的西洋館，共有7棟，每棟從前都是一些外國名人的大宅，有著美麗的建築設計。

▼▼（按圖放大一起參觀）▼▼

2. 山下公園

接下來又兩條路線可選：

(1)你可以到中華街大啖小吃，不過我想難得來到了日本，大家應該對中華料理興趣不大，所以我們就來走路線 (2)，到山下公園散步一下吧！

山下公園雖然就是一個普通的公園，但很受當地人歡迎，在假日可以看到四周坐滿情侶或家庭，也有不少人帶著小狗來閒逛。▼▼（按圖放大一起參觀）▼▼

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3. 象之鼻公園

從山下公園往大棧橋方向繼續走，還有另一個小公園與咖啡廳象の鼻テラス，也是不錯的休憩地點。如果你是日劇迷，可能會對這裡的藍色小象擺設感到有點眼熟。沒錯！這裡就是人氣日劇《逃避雖可恥但有用》的拍攝場地之一，男女主角碰面的地方，粉絲們千萬記得拍下紀念照！▼▼（按圖放大一起參觀）▼▼

4. 馬車道

離開象之鼻公園，走過馬路便來到馬車道的範圍。就如其名稱，以前馬車會在這裡行駛，不過現在除了10月末的馬車道祭典，再也不見馬兒的蹤影了！▼▼（按圖放大一起參觀）▼▼

5. 紅磚倉庫

懷舊氣氛不要停，接著來到人氣的紅磚倉庫！這兩座搶眼的紅色建築可是見證著橫濱轉型為都會的歷史，而現在它們也由貨倉變成文創娛樂聖地。▼▼（按圖放大一起參觀）▼▼

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6. 大棧橋

橫濱一天遊終於來到了尾聲，最後是紅磚倉庫旁的大棧橋。這裡其實是一個碼頭，上方則打造成觀景台及休憩的地方。大棧橋的特別之處在於它的結構，遠看如同一艘宇宙戰艦的龐大建築，卻沒有用到任何一根柱子，全靠木頭的折板結構支撐起整個碼頭。▼▼（按圖放大一起參觀）▼▼

雖然每個景點都很相近，但一天內走畢整個行程，還是有點累的。要是真的約會的話，大家可以從中挑選自己喜歡的景點，或分成兩天慢慢走。不過親身走過後也理解為什麼橫濱會是約會聖地。這裡既時尚也兼備復古的氣氛，加上集合購物、美食、拍照、夜景等4大元素，試問哪個女生會不喜歡呢？無論你是否約會，花上一天來逛逛也是不錯的，這裡讓人放鬆的氛圍會讓你從忙碌的生活中喘一口氣，渡過一天美好的假期～

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