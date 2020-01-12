酒店中伏實錄｜空姐空少熱數酒店房23件奇怪事　一開房門瞬間崩潰

空中服務員經常周圍飛、穿梭各國，住酒店房的經驗也特別多。有些航空公司為了節省資料，發給空中服務員的住房津貼不多，空姐、空少甚至乎機師，唯有被逼住入處廉價酒店，有些廉價酒店的質素更是慘不忍睹！

外國網站「hotelnightmares.com」，綜合了23位航空工司機組人員在外站停留過夜，入住酒店時遇到的「伏事」，有些真的十分嚇人！

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看了這麼多驚嚇的畫面，是時候看看一些高質酒店平衡一下心理！對日本的酒店瞭如指掌的酒店評論家瀧澤信秋以住客的角度發表了多篇評論，在日本人之間很有公信力。最近，他推薦了6間東京的精品酒店，不僅設計時尚，更鄰近地鐵站，大家下次到東京旅行時不妨參考一下！

【No.6】Hotel The Glanz 麻布十番

酒店位於高級住宅區麻布十番，氣氛悠閒，更有很多美食餐廳，例如鰓呼吸居酒屋、麻布永坂更科本店的蕎麥麵、日本歌手ARASHI大野智推介的蝦頭湯拉麵。酒店其中一種房型設有按摩浴缸，就算最便宜的房型浴缸前面亦設有電視機，可以一邊浸浴一邊放鬆。

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