半島酒店4款抵食推介　芝士火鍋只需298元　晚餐有生日優惠

半島酒店在香港人心目中可以說是「奢華」的代名詞，不少人都慕名在生日、求婚、結婚周年紀念等特別子去光顧，但事實上半島酒店亦有不少「貼地」推介，部份價錢更低至300元樓下！今次《香港01》飲食頻道記者為大家推介4間半島酒店餐廳吉地士﹙Gaddi’s﹚、瑞樵閣﹙Chesa﹚、Felix和大堂茶座的性價比高之選。

瑞樵閣芝士火鍋

【1】瑞樵閣 – 芝士火鍋 $298

說到半島酒店，大家第一時間會想起自助餐、下午茶，但其實記者最愛為於酒店1樓的瑞士餐廳瑞樵閣﹙Chesa﹚。餐廳由牆身至「屋頂」都是模仿瑞士小木屋設計而成，走進餐廳有種置身瑞士阿爾卑斯山脈的感覺。

食物方面首推芝士火鍋，伴法式麵包價錢只需298元﹙加10%服務費﹚，和普通街外瑞士餐廳收費相約。芝士火鍋把有孔埃文達芝士溶掉，再加入白酒調味，用硬身的法式麵包塊蘸著熱乎乎的芝士，在寒冷的冬天吃一流。

另外推介給女生們的還有瑞士朱古力小屋配呍喱拿雪糕及熱朱古力醬﹙190元+10%服務費﹚，屋仔外層是朱古力皮，內有忌廉及雲尼拿雪糕，再淋上非常濃郁的熱朱古力醬，喜愛黑朱古力的朋友必食！

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+ 6 + 5 + 4

瑞樵閣 電話：+852 2696 6769

大堂茶座 下午茶

【2】大堂茶座 - 下午茶 $398

大家走入半島酒店，第一眼就會看到位於大堂的茶座。茶座位置非常開揚寬敞，聽著現場弦樂演奏的悠悠樂聲，欣賞酒店充滿歷史感的裝潢，實在賞心悅目。

大堂茶座最受歡迎的下午茶，一位398元、兩位798元﹙加10%服務費)，除了包括一系列經典的手指三文治、鹹脆酥餅、餅師精製法式西餅，記者最推崇是英式烘提子鬆餅﹙scone﹚，香港高級酒店之中半島出品可算數一數二，鬆軟得來不覺乾身，充滿牛油香，加上奶油忌廉及有機紅草莓果醬，一個人絕對可鬆吃掉兩個鬆餅！

晚餐生日優惠連加一每位 $419

另外，每位生日之星於生日月份內惠顧大堂茶座晚市套餐四位或以上，即可享一客免費套餐以及生日蛋糕一個。晚市套餐每位508元﹙加10%服務費)，假設四個朋友去慶祝生日，平均每位只需419元連加一！

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+ 4 + 3 + 2

大堂茶座 電話：+852 2696 6772

吉地士

【3】吉地士 - 午市套餐 $488

吉地士﹙Gaddi's﹚貴香港首間主理精緻法國菜的餐廳，屢獲殊榮，包括2018福布斯旅遊指南五星餐廳等。餐廳設計華麗堂皇，晚上有駐場樂隊，是周年紀念和求婚的好選擇，餐廳有一個靠窗的位置，自上世紀80年代起，更成為「最高成功率的求婚座位」，無數對有情人在此結緣。

但除了求婚這此重要的日子，其實平日下午時段都可以來享受個優質午餐，兩道菜午餐由488元起﹙加10%服務費﹚，不要以為份量很少，記者點過，兩道菜加上贈送的精選法國小糕點，十份足夠。

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吉地士 電話：+852 2696 6763

Felix

【4】Felix – cocktail $168

Felix為於半島酒店28樓，食客能居高臨下欣賞維多利亞港景色。餐廳主打新派歐陸菜，是另一適合慶祝節日或特別日子的地方。餐廳的食物價格和這裡的層數一樣「高」，六道菜Experience Menu每位價錢1228元。

價錢望而卻步？其實這裡除了食物出名，酒類同樣出色，雞尾酒由168元起﹙加10%服務費﹚，不用花高昂的價格，一樣可以享受這個百萬夜景。下次和另一半在尖沙咀晚飯後，不妨來Felix點杯特式cocktail，坐在窗邊欣賞景色，浪漫得來一點也不奢侈。

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