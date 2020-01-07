日本便利店2020｜1月8款限定零食推介　必試MyMelody士多啤梨甜品

日本便利店7-11、Family Mart、Lawson都會定期推出新品，是次介紹8款日本便利店的邪惡新品，如My Melody 士多啤梨甜品系列、NOBEL 薄荷朱古力、Lawson甜品等等，只有今個冬天才可以品嘗到的限定口味，遊日的朋友記得試下！

【1】My Melody 士多啤梨甜品系列

售賣點：日本各大超市及指定便利店有售

（圖片來源：）

日本為慶祝My Melody 45周年，推出3款Melody士多啤梨甜品，包括士多啤梨布甸新地、士多啤梨布甸卷蛋和士多啤梨牛奶布甸，賣相非常可愛！

【2】NOBEL 薄荷朱古力

售賣點：日本各大超市及指定便利店有售

（圖片來源：IG@matatabi.choco_mint）

日本零食品牌NOBEL在1月3日再度推出外形可愛的薄荷朱古力，朱古力入口清涼更可以嘗到香甜濃郁的朱古力，只售118円，即HK$8.5便可買到，喜歡薄荷的朋友可以一試。

【3】LAWSON｜宇治抹茶蛋糕

售價：128円（約HK$10）

LAWSON的甜品系列向來很受歡迎，最新推出的宇治抹茶蛋糕，上層是軟綿的蛋糕，底部則有煙韌麻薯，嘗過的日本網友都表示蛋糕口感濕潤、價格便宜美味，CP值超級高！

【4】FamilyMart｜濃厚雲呢拿曲奇雪條

售價：128円（約HK$9）

（圖片來源：IG@sweets.wanta）

赤城最新推出的厚雲呢拿曲奇雪條，雪糕有濃郁的雲呢拿忌廉味，亦有很多朱古力餅乾碎，增添口感，層次豐富！

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