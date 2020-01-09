台灣便利店2020｜11款1月新品推介　必試Hershey's朱古力蛋糕系列

台灣便利店經常都會推出新品，更不時會與其他品牌聯乘，經常掀起搶購熱潮。以下為大家精選了11款1月零食新品，包括Hershey's朱古力蛋糕、OREO紅絲絨、花生醬麻糬，去台灣旅行的話不妨試試！

【1】Hershey's邪惡巧克力布朗尼

蛋糕上面撒了少許夏威夷果仁，整體朱古力味道非常濃郁，雖然看上去非常甜，但是不少網民都表示沒有想像中那麼甜，不過吃完整個還是會有點膩，適合搭配咖啡或無糖綠茶食用。

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【2】OREO紅絲絨雲朵布丁

布丁上面是酸酸甜甜的紅絲絨蛋糕，上面鋪上一層忌廉，再撒上OREO餅乾碎，整體味道清新，不會十分甜膩，布丁口感亦非常滑嫩，獲得不少網民好評。

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【3】Winnie the Pooh蜂蜜牛奶

由台灣蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」推出的Winnie the Pooh蜂蜜牛奶去年推出時一度掀起搶購熱潮，今年推出的小包裝，共有小熊維尼、跳跳虎、咿唷和豬仔四款，稍微遮住嘴巴的設計非常可愛。

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