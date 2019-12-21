台北美食｜台灣網民票選最佳餐廳Top15　周杰倫最愛麻辣鍋上榜

台北美食眾多，有無數夜市小吃和燒肉、火鍋、café等餐廳，是香港人的熱門旅遊地點之一。台灣著名部落格「痞客邦」從2019年熱門搜尋文章中挑出台北五大類型餐廳，包括「親子類」、「肉食場」、「妹子場」、「蔬食場」和「嗜辣場」，經過近2,000名網友投票評分後，公布了2019台北最佳餐廳各類型的三甲。
【肉食場】
No.3 教父牛排 Danny's Steakhouse（4.4顆星 / 284人評分）
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教父牛排 Danny's Steakhouse
地址：臺北市中山區樂群三路58號
營業時間：星期一至五12:00 – 15:00，18:00 – 22:00
星期六及日11:30 – 15:30，17:30 – 22:30
No.2 老乾杯大直店（4.43顆星 / 215人評分）
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老乾杯大直店
地址：臺北市中山區北安路780號3F
營業時間：星期一至日11:30 – 15:00，17:00 – 23:00
No.1 京東燒肉專門店 松江店（4.45顆星 / 185人評分）
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京東燒肉專門店松江店
地址：臺北市中山區松江路90巷3-8號
營業時間：星期一至五17:30 – 23:00，星期六及日12:00 – 15:00，17:00 – 22:00
【妹子場】（打卡必去！）
No.3 Thai J 泰式料理台北信義ATT店（4.38顆星 / 312人評分）
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Thai J 泰式料理台北信義ATT店
營業時間：星期一至四11:00 – 02:00，星期五至六11:00 – 03:00
星期日11:00 – 22:00
No.2 屋頂上The Top（4.38顆星 / 454人評分）
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屋頂上The Top
營業時間：星期一至五17:00 – 03:00，星期六至日12:00 – 03:00
No.1 petit doux 微兜 Café Bistro 光復店（4.46顆星 / 426人評分）
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petit doux 微兜 Café Bistro 光復店
營業時間：星期一至日11:30 – 21:30
【嗜辣場】
No.3 太和殿鴛鴦麻辣火鍋 台北總店（4.38顆星/ 309人評分）
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太和殿鴛鴦麻辣火鍋 台北總店
地址：臺北市大安區信義路四段315號
營業時間：12:00 – 03:00
No.2 老四川巴蜀麻辣燙 台北長安店（4.41顆星 / 338人評分）
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老四川巴蜀麻辣燙 台北長安店
地址：臺北市中山區長安東路二段112號
營業時間：11:30 – 01:30
No.1 李雪辣嬌川味食府（4.53顆星 / 360人評分）
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李雪辣嬌川味食府
地址：臺北市內湖區瑞光路106號
營業時間：11:30 – 14:30，17:30 – 21:00
【蔬食場】
No.3 Miacucina 復興店（4.46顆星 / 185人評分）
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Miacucina 復興店
營業時間：星期一至五11:00 – 22:00，星期六至日09:00 – 22:00
No.2 果然匯明曜店（4.46顆星 / 240人評分）
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果然匯明曜店
地址：臺北市大安區忠孝東路四段200號明曜百貨12樓
營業時間：星期一至四11:30 – 15:00，17:30 – 21:00
星期五11:30 – 15:00，17:30 – 21:30
星期六至日11:30 – 14:00，14:30 – 16:30，17:30 – 21:30
No.1 蛋奶樹蔬食專賣（4.48顆星 / 203人評分）
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蛋奶樹蔬食專賣
地址：臺北市中山區中山北路一段33巷26號
營業時間：星期三至五11:00 – 21:00，星期六至日10:00 – 21:00（星期一至二休息）
【親子場】
No.3 漾漾好時餐廳南港車站店（4.36顆星 / 221人評分）
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漾漾好時餐廳南港車站店
地址：臺北市南港區忠孝東路七段369號A棟3樓
營業時間：11:00 – 21:30
No.2 Fun cafe 親子餐廳（4.38顆星 / 232人評分）
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Fun cafe 親子餐廳
地址：臺北市文山區萬隆街50號
營業時間：星期二至日11:30 – 20:30（星期一休息）
No.1 Ho'me廚房&親子餐廳（4.43顆星 / 285人評分）
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Ho'me廚房&親子餐廳
地址：臺北市內湖區文湖街79號
營業時間：星期一至日10:30 – 21:00