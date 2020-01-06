台北美食｜台灣網民票選10大麻辣火鍋　港人最愛無老鍋落榜？

去台灣除了到夜市掃街和吃燒肉外，麻辣火鍋亦是美食清單裏必食的食物之一。與香港人一樣，台灣人非常熱愛吃火鍋，火鍋店林立。日前，台灣著名部落格「痞客邦」整理了痞客邦熱搜及百大部落客推薦，公布了台灣網民票選的10大麻辣火鍋店，下次去台灣旅行不妨參考看看！

【1】詹記麻辣火鍋 —— 台北最好吃鴨血

「詹記麻辣火鍋」在台灣有兩間分店，分別位於新莊及台北，擁有「台北必吃麻辣鍋」的美譽，陳柏霖、張學友等藝人都曾經特地造訪。火鍋店的鴨血非常有名，被譽為「台北最好吃鴨血」，不少台灣網民更表示「好吃到流淚」。由於火鍋店人氣非常高，位置經常爆滿，想吃的話記得提早訂位！

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【2】辛殿麻辣鍋 —— 任食頂級食材

「辛殿麻辣鍋」是一間任食火鍋店，但食材毫不馬虎，許多網民都大讚肉類優質，海鮮亦非常新鮮，當中最受網民推薦的就是PRIME無骨牛小排，油脂分布均勻，口感嫩滑。餐廳只提供兩種湯底：養生白湯和四川麻辣湯，都是使用藥材每天熬煮。另外還提供Häagen-Dazs和Movenpick兩大雪糕品牌，記得留肚品嘗！

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【3】這一鍋皇室秘藏鍋物 —— 氣派宮廷風

「這一鍋」在台灣有多間分店，店內裝修走宮廷風，典雅氣派。招牌湯底是「鳳凰回巢鍋」，分別為老火湯及麻辣鍋，其中老火湯使用了雞骨和豬大骨加入藥材熬製而成，網民表示喝起來非常濃郁，帶有淡淡的胡椒香味，毫不油膩。

眾多火鍋配料中，許多網民都推薦神仙牛肉、土雞腿肉和翡翠鮮蝦滑，麻辣鍋的鴨血和豆腐可以無限續加。吃完火鍋後，餐廳會附上水果冰沙，讓味蕾清新一下。

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【4】青花驕 —— 青花椒麻辣鍋

有別與一般的麻辣火鍋，「青花驕」的湯底選用了重慶的九葉青花椒熬煮，味道香麻而不嗆辣，如果需要加湯的話可以到醬料區自行取用湯底。餐廳提供多種火鍋醬料，麻辣鍋和酸菜白肉鍋的醬料搭配組合都不同，店家有建議的黃金比例，不妨試試。

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【5】馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 —— 任飲紅酒白酒

非常受香港人歡迎的「馬辣」在台灣亦非常有人氣，可謂是台灣任食麻辣火鍋的先驅者。餐廳提供近百種食材，包括各式肉類和新鮮海鮮，花雕雞及天使紅蝦都是網民推薦的必點配料，天使紅蝦需要加錢才可任食。另一樣令人驚喜的就是，部分分店供應意大利氣泡酒、法國白酒及紅酒，全部任飲！

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