【英國旅遊】倫敦柯芬園市集購物攻略　必買手信、必試美食推介

倫敦市集多到數不清！如果你初次到訪倫敦，又想選一個必去市集的話，小編推薦柯芬園（Covent Garden）市集！不僅交通最方便，因為有遮雨棚下雨天也可以去，還時常有藝人表演。此外，柯芬園也是個很多打卡地方的市集，必吃美食有炸魚薯條、Ben’s Cookies和Flat Iron牛扒等，必買手信有劍橋包、英國茶！趕快看看這篇倫敦柯芬園攻略，飛去倫敦時去到訪一下吧！

柯芬園市集 Covent Garden Market

柯芬園位在倫敦西區，原先是西敏寺修道院的所在地，在300年前改為果菜市場，漸漸地隨著都市化發展，演變成菜市場和購物中心的聚集地，現在已成為古今融合的市集了。經過這麼多年，人潮從來沒有少過，初次拜訪倫敦的旅人幾乎都會到柯芬園一帶，店家規劃良好又有不同風格，一定要來這裡開開眼界！

▸ 地址：41 Henrietta St, London WC2E 8RF 英國 ▸ 交通：搭乘地鐵Piccadilly Line至Covent Garden Station即可抵達 ▸ 小編提醒：柯芬園地鐵站在地底深處，一定要搭電梯上來，否則爬樓梯會直接沒力再逛市集！ ▸ 營業時間：週一至週六10:00-19:00，週日11:00-16:00（每家店營業時間可能不同）

柯芬園市集最大的優點之一就是有遮雨棚，對於時常下雨的倫敦來說，這裡經常被遊客做為雨天備案行程，也因此柯芬園市集總是擠滿遊客。

柯芬園的裝飾真的好美呀，下方的中庭有許多座位可以用餐休息，周圍也有不少店家，包括百年英國茶店Whittard of Chelsea，小編下面會詳細介紹。

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聖誕節期間走訪柯芬園，看見了聖誕節的銀色馴鹿巨型雕像，神情和動作都栩栩如生，很像從童話故事跑出來的。

柯芬園市集 Covent Garden Market（KKday授權使用）

蘋果市集 Apple Market

柯芬園主要由兩大市集組成，一個是蘋果市集（Apple Market），另一個朱比利市集（Jubilee Market）。但蘋果市集，主要是小型手作市集，不是在賣水果的。商品大多以設計師的手工製品為主，有手工皮件、手繪衣服、飾品小物，也有看起來價值不斐的藝術畫作，這些商品都偏高價位，預算不夠的可以逛逛就好！不過就算不買，光是看看都覺得很療癒。

蘋果市集 Apple Market（KKday授權使用）

朱比利市集 Jubilee Market

朱比利市集會隨著不同的日期而更換商品。週一是古董市集，週二到週五是普通的市集，大多賣磁鐵、鑰匙圈或杯子等等，週末則是手工藝品，也有許多紀念品類的商店，雖然商品不像蘋果市集那麼有特色，但價位屬於大部分人比較負擔得起的。如果想找美食的話可以到地下樓層，有不少特色小點心。

朱比利市集 Jubilee Market（KKday授權使用）

必買手信

Whittard of Chelsea（百年英國茶）

在眾多英國茶品牌中，這款百年英國茶價位不太高，包裝很精緻也不會太貴氣，茶器也非常有質感，自用送禮兩相宜，CP值非常高。小編這趟去倫敦還發現聖誕節限定的茶，包裝精緻很適合送禮，看起來也頗有過年的喜氣感。

不只有很多經典口味，柯芬園的Whittard也有一些特殊口味，假日還有開放街頭試喝，地下一樓也有空間可以坐下來慢慢喝茶，大家可以到現場試看看哪一個口味最深得你心。

搭配愛麗絲夢遊仙境的經典英國茶，看得真的會讓任愛不釋手啊，Whittard也推出英式早餐茶、伯爵茶和玫瑰茶組合，都是很經典的味道，而且美美的茶罐子可以留作紀念，小編也很心動呢。

搭配愛麗絲夢遊仙境的經典英國茶，看得真的會讓任愛不釋手啊！（KKday授權使用）

Neal's Yard Remedies（尼爾氏香芬庭園）

這是英國1981年創立的有機認證保養品牌，主打天然草本和健康保養的概念，也很注重環境保護及公平貿易，光是這幾點小編就覺得很值得支持，目前也已經到台灣展店囉！野玫瑰亮采萬用霜幾乎是每個人必敗的明星商品！這家在倫敦柯芬園的創始店藏身在一排色彩繽紛的建築物中，就算沒有購物的打算，單純要來拍照都非常適合。

Neal's Yard Remedies （尼爾氏香芬庭園）(FB@Neal's Yard Remedies)

▸ 地址：15 Neal St, London WC2H 9DP 英國 ▸ 營業時間：10am~8pm

除了這些手信，柯芬園內還藏有不少知名品牌，包括超多人到英國必敗的Jo Malone香水，還有簡約又有質感的DW手錶（Daniel Wellington），當然這些比較適合慰勞自己啦！！

Jo Malone（KKday授權使用）

想買劍橋包不用再大老遠跑去劍橋啦，柯芬園也有開一家分店，超有質感的書包式許多遊客到英國必買的商品，不只款式超多，還能作客製化服務，在手袋上用鋼印或噴墨印上自己的名字，讓整個手袋的感覺更不一樣。

必吃美食

Monmouth Coffee

柯芬園裡有不少餐廳和咖啡店，而這家號稱是倫敦最好喝的咖啡店，討論度也相當高！店內裝潢走簡約大方的樸素風，又有濃濃的咖啡飄香味，再配上簡單的丹麥麵包或牛角包，完全就是英國人的日常啊！所以都到柯芬園就別去星巴克了。不過店內只有10個座位，需要耐心等待或選擇直接外帶。如果愛他們家的咖啡，可以買咖啡豆當手信或帶回家自己煮都很不錯！

Monmouth Coffee（Monmouth Coffee官網圖片）

▸ 地址：27 Monmouth St, London WC2H 9EU ▸ 營業時間：8:00～18:30（週日公休）

Rock and Sole Plaice 炸魚薯條

這是英國第一家炸魚薯條，分量超級大，就算兩個女生分一份普通大小的也可以吃很飽！外帶可以便宜3磅左右，但天氣好的話坐在戶外用餐區吃也是別有情調。雖然這款倫敦經典小吃評價很兩極，但畢竟人人喜好不同，還是要親自品嘗看看才知道。

其中經典款的炸魚通常使用Cod Loin和Haddock這兩種鱈魚，Cod Loin口感紮實有嚼勁；Haddock則是大家印象中鱈魚的細緻綿密口感，喜歡軟綿綿的口感就點Haddock，喜歡追求咀嚼感就試看看Cod Loin吧。

▸ 地址: 47 Endell Street, Covent Garden Piazza, London ▸ 營業時間：週一至週六11:30-23:30；週日12:00-22:00

Ben's Cookies 牛津餅乾

這是起源自牛津的連鎖餅乾店，大紅色的招牌和一位小男孩很好認，現在除了英國，在紐約、東京、首爾、新加玻、曼谷、沙特阿拉伯還有杜拜都有開分店了，店內除了餅乾也有賣雪糕和飲品喔。

店內主打的包餡餅乾吃起來類似Subway的口感，口味甜而不膩、濕潤又紮實，餅乾以秤重方式計價，一片大約港幣18元左右，雖然不便宜熱量也爆炸高，但絕對值得試一次，大約有20種口味任君挑選，如果怕甜的朋友，就點黑朱古力的吧。點餐時可以請店員幫忙加熱，吃了真的會有幸福的感覺，不過記得不能放太久，不然軟掉就會流失它的美味了。

誘人的長相和陣陣飄香味，誰有辦法忍住不買？所以就算很罪惡，還是要幫大家吃看看，真的好吃到暈倒！融化到一半的朱古力真的太犯規囉，小編好想要打包一些回家配英國茶，這就是生活啊！

▸ 地址: Royal Opera House, 13a The Piazza, London WC2E 8HD （在柯芬園室內） ▸ 營業時間：週一至週六 10:00-20:00；週日11:00-19:00

Flat Iron 超抵食牛扒

這是被大家推爆的平價牛扒店，一般牛扒都是11磅起跳，CP值超高，難怪用餐時段總會看見門口有饑腸轆轆的人群，建議提前先訂位以免向隅啊。目前倫敦有五家分店，除了柯芬園這家，在SOHO區一帶也有三家，詳細資訊可以參考Flat Iron官網。不過柯芬園這家有特別的小優惠，繼續看下去很快就知道。

Flat Iron 超抵食牛扒（KKday授權使用）

餐廳內的座位不少，昏黃的燈光帶點溫暖又不失熱鬧的感覺。點好餐之後，店員很快就送上開胃小點心跟水了。飯前的小點心是招牌鹹爆谷，但別以為是點心就隨便做。這家的口感被許多網友公認比電影院的更好吃，吃完可以再續杯超棒。小編還另外點了飲料，本來沒有很期待，結果意外很好喝！清爽的檸檬味剛好可以解膩，覺得可以點。

小編還另外點了飲料，本來沒有很期待，結果意外很好喝！（KKday授權使用）

看看這牛扒！小編點的是三分熟（rare），這個熟度完全展現出整塊牛肩肉本身的鮮甜，juicy到肉汁都滿溢出來了，即使不沾醬，撒一點點鹽巴就很好吃。如果不敢吃太生，小編順便教大家其他熟度的英文講法：五分熟medium、七分熟medium-well、全熟well-done。

看看這牛扒！小編點的是三分熟（rare），這個熟度完全展現出整塊牛肩肉本身的鮮甜，juicy到肉汁都滿溢出來了。（KKday授權使用）

這是隨餐附贈的沙律，上面淋了一些油醋醬，看似不起眼但其實也是好吃的，出門旅遊總是很需要補充點蔬菜均衡一下。

隨餐附贈的沙律（KKday授權使用）

有注意到圖片的亮點嗎？Flat Iron的牛扒刀跟其他牛扒店不一樣，他們家都用菜刀切牛扒，真是超霸氣的，雖然餐點送來的時候店員已經幫忙切好了，所以幾乎用不上菜刀，但喜歡的可以詢問店員直接買回家，10磅一把喔。飯後還可以拿著超Q的小刀模型兌換免費朱古力焦糖雪糕，這是柯芬園店才有的福利，在倫敦能吃到這樣的美食算是相當難得啊！

Flat Iron 超抵食牛扒（KKday授權使用）

最後附上菜單給大家參考：左右兩邊是雞尾酒、啤酒、軟性飲料等，中間那排上面的粗框就是店內的招牌啦，一份11磅吃了不會失望，下面的配菜（sides）是一般的薯條、沙律共五種，四種沾醬（sauce）各一磅，其實牛扒本身灑點鹽巴就很好吃了，有沾醬也是不錯啦～

最後附上菜單給大家參考：左右兩邊是雞尾酒、啤酒、軟性飲料等，中間那排上面的粗框就是店內的招牌（KKday授權使用）

▸ 地址：Covent Garden, 17-18 Henrietta St, London WC2E 8QH ▸ 電話：+44 20 3019 4212 ▸ 營業時間：週一至週六12:00–00:00、週日12:00–23:30

雖然倫敦柯芬園市集和其他市集比起來並不大，但是麻雀雖小五臟俱全，不論是要吃美食還是要買手信都可以在這一站搞定。柯芬園市集週邊也有許多知名品牌，愛逛街或購物的你一定可以在這邊逛好逛滿。

【本文獲「KKday」授權轉載。】