【英國住宿】19間教堂推夜宿服務　每晚500港元　有得墓地探險？

「英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金」（Churches Conservation Trust,CCT）為了賺取負責管理的354間教堂修葺費用，一直以來都積極推出不同活動，而近日推出了「Champing」，19間教堂將會提供「過夜服務」，讓人可以體驗「古老的空間」之餘，希望為教堂注入更多活力與人氣。

只需付50英鎊即可參加「過夜服務」

這個計劃推出後，即刻大受旅客歡迎。或許是平日的住宿費用每晚只需50英鎊，約港幣$492元，如果於週末入住會貴多9英鎊，但還是比很多英國酒店房租便宜，而且這裡可感受不一樣的體驗，日間可盡情彈管風琴、周圍參觀教堂，夜間可進行墓地探險、睡在教堂的實木長椅或者安排的睡袋。而揀選的19間教堂，質素一點也不參差，其中位於倫敦旁的根德郡（Kent）的「St.James教堂」還帶有點點「哈利波特」味道呢！

入住的要求就是不要騷擾當地居民。（《詭修女》劇照）

唯一規矩「不許騷擾當地民居」

接受夜宿的教堂包括中世紀的「St Mary's Church」、「St Katherine Church」及「 St James' Church」，都是鄰近倫敦，最近只是距離倫敦以北64公里。而且入住限制不多，只得一條規矩「不許騷擾當地民居」，曾經有人在官網提問：「是否可在教堂內飲酒？」回覆是：「別傻了，當然可以。」不過如果真的在教堂醉酒鬧事，相信會醜事傳千里，因為目前為止所有住客都表現很良好，真心尊重教堂文化。

讓人毛骨悚然的竟然是彩繪玻璃。（網上圖片）

住客評價：蝙蝠整晚吱吱叫

曾經與朋友入住了聖瑪莉教堂（St Mary's Church）的網民小野，在新聞網站「ASIA TIMES」分享了入住感受，她說：「晚上會傳來陣陣詭異的聲響，原來是教堂內大大小小的蝙蝠整晚吱吱叫，有時甚至有不明物體飄移，加上教堂的彩繪玻璃，讓人真心寒一寒，無法入眠。」但會被嚇到亦是意料之內的事，如果你自問有膽量，就值得一試。

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