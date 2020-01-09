【英國旅遊】細數倫敦近郊10大景點　必去巨石陣、牛津、劍橋打卡

倫敦本身就是一個玩都玩不膩的城市，吸引無數遊客、留學生和打工度假的年輕人，除了必去景點大笨鐘、倫敦塔橋和大英博物館外，以倫敦為中心，近郊如溫莎、格林威治、巨石陣、巴斯和坎特伯雷等因距離倫敦車程不到兩個小時，經常被安排在倫敦自由行行程中，就讓KKday帶你細數倫敦近郊最值得玩的城市，並附上交通攻略和景點資訊！

建議最佳玩法是以倫敦為據點（住宿在倫敦），坐火車或巴士當日往返周圍城市，車程時間約兩小時以內，並利用一日遊Tour，將鄰近城市或景點安排在一起，比如巴斯＋巨石陣（索爾茲伯里）、科茲窩＋莎士比亞故鄉—史特拉福亞芳河畔或坎特伯里＋多佛附近景點，一次把南方玩完後，可以把省下來的時間，移陣到中部曼城、北方湖區、約克或蘇格蘭愛丁堡。大概分為：

● 倫敦東南方：格林威治、布萊頓、坎特伯雷＆里茲城堡 ● 倫敦西方：溫莎古堡、巨石陣（索爾茲伯里）、巴斯、拉科克 ● 倫敦西北方：牛津、科茲窩地區＆史特拉福亞芳河畔、華威城堡、劍橋

倫敦本身就是一個玩都玩不膩的城市，吸引無數遊客、留學生和打工度假的年輕人。（Unsplash@shanerounce）

1. 索爾茲伯里 Salisbury：巨石陣一日遊 Stonehenge

英國索爾茲伯里神秘的巨石陣Stonehenge至今仍讓學者們摸不著頭緒，不知道是哪來的，也不知道為什麼要建造，網路上陰謀論眾說紛紜，有一派堅信是外星人搞的鬼，這幾顆神秘聳立的巨石不僅經常出現在電視節目裡，每年更吸引數百萬名遊客前來參觀，據說來到巨石陣面前，真的可以感受一股神祕力量呢，這麼好玩的地方怎麼能錯過！

老薩勒姆城Old Sarum也包含在一日遊的套票內，是索爾茲伯里舊城遺跡，從羅馬時代到諾曼人登陸一直是興盛市中心，後來經歷教堂遷移、水源不足，而逐漸荒廢，因遺留遺跡已幾乎為廢墟。

索爾茲伯里本身是一個小鎮，除了巨石陣外，鎮上索爾茲伯里大教堂Salisbury Cathedral也很值得一看，裡面保留了1215年最完善的大憲章副本和1386年建造傳說世界最古老的時鐘，至今仍在運作，教堂也維持12、13世紀英式歌德建築的迷人樣貌。

交通： 1. 從倫敦出發：從倫敦滑鐵盧車站Waterloo至索爾茲伯里站Salisbury約一個半小時，再從索爾茲伯里火車站搭乘接駁車約半小時到達巨石陣，上巴士購買即可。小編建議直接買包含巨石陣的套票比較划算，還可以省下排隊買票的時間。 2. 從巴斯出發：從巴斯車站Bath Spa出發約一小時到達索爾茲伯里站Salisbury，建議參加巴斯＋巨石陣的一日遊行程。

小建議：因巨石陣離索爾茲伯里市中心有一段不短的距離。沒那麼多時間的話，強烈建議參加往返倫敦的巨石陣半日遊。

2. 巴斯Bath羅馬浴場

巴斯絕對是英國倫敦近郊南部最受歡迎的城市之一，典雅的建築街道沿襲了羅馬風格，以南歐大地色、米白色為主，天氣比起陰森森的倫敦多了些和煦陽光，光散步就很舒服，這裡也是英格蘭地區唯一有天然溫泉的地方，所以羅馬時代巴斯一直被當成羅馬人的療養度假聖地。進入華麗古雅的羅馬浴場Roman Baths Museum，你絕對不敢相信這居然是兩千多年前的石造藝術，溫泉池旁豎立凱薩大帝和歷代羅馬帝王的雕像，博物館內展出羅馬泡溫泉社交文化、供奉神祇儀式及當時羅馬人的生活，是英國保留最完整的羅馬時代古蹟，拍照起來超級好看！

除了羅馬浴場，巴斯修道院Bath Abbey也很古老，創建於7世紀，於12和16世紀改建，是高聳的哥德式建築，仔細看外牆上刻有一個個小天使攀爬階梯，被稱為「雅各的天梯 Jacob's Ladder」。

交通： 1. 從倫敦出發：從倫敦帕丁頓車站Paddington至巴斯站Bath約一個半小時到兩個半小時（看你坐哪一班車），從車站一出來就很熱鬧了，走約六分鐘可以抵達羅馬浴場，修道院和商場餐廳都在附近。 2. 從索爾斯堡出發：從索爾斯堡坐車約一小時抵達巴斯站。

小建議：特別喜歡古蹟的人可以選擇待在巴斯兩三天。但如果主要是來看羅馬浴場和修道院、體驗羅馬風的人，最好縮減成一日遊。因為巴斯以觀光業為主，消費相較於周邊城市特別貴，建議可以和巨石陣合併一起玩，省掉交通煩惱，也節省時間。

3. 溫莎古堡 Windsor Castle

溫莎古堡離倫敦很近，來往方便，也是現在英國皇室溫莎王朝的領土堡壘，同時也是現任女王伊麗莎白二世住的地方，如果很嚮往英國古老皇室的人千萬不能錯過溫莎古堡！裡頭展示許多皇室的奇珍異寶和溫莎王朝歷代君主、皇室成員的成長軌跡，反映皇室的穩固象徵大英帝國的強盛，經典的英國衛兵表演也是必看！

瑪麗皇后的娃娃屋Queen Mary's Dolls' House也是很受遊客歡迎的一館，裡頭收藏大量精緻袖珍的玩偶屋，是喬治五世的老婆瑪麗皇后（也就是現任女王伊麗莎白二世的婆婆）當年收藏賞玩的玩具。娃娃屋的內部仿製真正的瑪麗皇后行宮，屋內家具巧奪天工、充滿巧思，甚至連迷你書上都有字。

整座城堡相當古雅，以圓狀建築、石牆為特色，曾有人說想看英國古堡看溫莎就夠了，如果女王在家的話，城堡上的旗會高高升起！

交通：從倫敦帕丁頓站Paddington搭車到Slough，再轉車至Windsor & Eton Central，約半小時左右車程，出站就是Windsor Royal Shopping Mall，跟著路標走約五分鐘就到了。

小建議：建議安排下午可再前往巴斯或牛津，想排成一整天最好參加一日遊比較省時省力省掉交通麻煩。

4. 科茲窩Cotswold & 史特拉福亞芳河畔Stratford-Upon-Avon

科茲窩並不是一個城市的名字，而是指倫敦西北方郊區從牛津到巴斯之間美麗的古老小鎮群，充滿濃濃的老英國味，因交通不便讓小鎮遺世獨立於周圍嘈雜的商業城市，開車進入科茲窩，老村莊一排傳統蜂蜜色小房子映入眼簾，石造屋頂、古老教堂、羊毛倉庫和小溪木橋，美得不可思議！完全沒有任何商業工廠痕跡，連商店也開得低調，寧靜的氛圍好像時間靜止了，帶你回到中世紀英國小鎮。

最值得去的小鎮如史特拉福亞芳河畔Stratford-Upon-Avon，史特拉福亞芳河畔是莎士比雅的故鄉，如果你是英國文學迷的話非去不可！到莎翁故鄉看一齣莎劇是不是很有感覺呢？拜伯里Bibury則被稱為科茲窩最美小鎮，是許多英國人心目中最愛的小鎮，走在泥土路上兩排傳統房子好像自己在演傲慢與偏見，連居民看起來都與世無爭，絕對是文青必訪！可惜交通非常麻煩，最好自駕或參加Tour，就連每個鎮上都沒什麼大眾交通工具，最方便的史特拉福亞芳河畔公車也很早就沒了。

許多人玩科茲窩會連同布倫亨宮Bleheim Palace一起玩，布倫亨宮位於牛津西北部鄉間，是英國前首相邱吉爾的出生地，也是邱吉爾求婚的地方，宅邸非常古老夢幻，被列為世界遺產之一。

5. 拉科克Lacock

拉科克在科茲窩地區和巴斯中間，是一座典型的英國小鎮，堪稱最美私房景點，在13世紀時曾經因為羊毛產業繁盛一時，這裡的英式傳統建築、街角巷弄都美得像是名信片場景，讓你有回到了英國中世紀的錯覺，獨特的景致也讓這裡被選中成為了電影傲慢與偏見拍攝場景，美麗的拉科克修道院 Lacock Abbey被選為哈利波特變形學和魔藥學教室取景地，帶有一絲神秘，趁著遊客還不多時趕快去吧！

▸ 交通：開車兩小時

6. 牛津 Oxford

牛津也是另一個非常受歡迎的倫敦郊區城市，牛津大學是世界第二古老大學，整座城市依大學而立，其中基督學院Christ Church College校園是愛麗絲夢遊仙境的靈感來源，更是哈利波特霍格華茲魔法餐廳的原型，如果優秀到可以在牛津當學生該有多幸福！愛麗絲迷推薦逛旁邊的愛麗絲專賣店 Alice's Shop。

聖母瑪利亞大學教堂University Church of St Mary the Virgin、牛津市政廳Oxford Town Hall 和莫德林學院 Magdalen College也是狂殺底片的美麗景點，古色古香的尖塔建築為特點，使牛津比其他城市多了莊嚴古老氣氛，待一天以上的人，小編建議可以逛逛博德利圖書Bodleian Library，這裡是哈利波特麥教授教大家跳舞的地方，還有許多電影曾在這取景拍攝。

來到牛津，遊船也是一項超受歡迎的體驗，和劍橋康河撐船一樣受歡迎，河岸邊風景超美。據說每年牛津學生和劍橋學生還會舉辦撐船比賽！

交通：倫敦帕丁頓站Paddington搭火車約一小時到達牛津站Oxford，徒步15分鐘進市區。

小建議：可以和位於倫敦北部郊區的哈利波特華納片場一起玩。

7. 劍橋 Cambridge

因為徐志摩《在別康橋》的關係，比起牛津，華人更偏好劍橋旅遊，身為英國第二老學校，劍橋也是人才輩出，包含牛頓、拜倫、狄更斯，校友陣容絲毫不輸牛津，看點也很多，包含國王學院King's college的徐志摩詩碑文和三一學院Trinity College牛頓蘋果樹，如果有時間的話，一定要去老鷹酒吧The EAGLE坐坐，這裡可是當年DNA發現時發表的地方，有種啤酒就叫DNA。

來到劍橋必做的事也有康河撐船，河邊沿路經過最有名的皇后學院Queen's college和國王學院King's college，你可以選擇請人撐船或自己撐。一定要輪流，但還是建議自己試試看，畢竟是個難得的機會。

交通：從倫敦王十字車站King’s Cross搭火車約一小時到一小時半至劍橋Cambridge。

8. 格林威治 Greenwich

如果時間不多，可以選擇前往格林威治，格林威治是離倫敦最近的近郊，搭乘地鐵就能到達，格林威治以本初子午線聞名，一腳踏在東半球，一腳踏在西半球是在這裡的特殊體驗！而位在小丘上的格林威治天文台Royal Observatory Greenwich，除了是了關於時間和天文知識的絕佳場所，還可以俯瞰整個倫敦和泰晤士河。格林威治市集Greenwich Market也很受遊客歡迎，可以找到高品質的手工製品和特色文藝品，是倫敦其他市集較為少見的。

9. 布萊頓 Brighton

厭煩了倫敦陰雨綿綿？出城往南去一趟布萊頓吧！布萊頓是英國人最愛的度假勝地，因為那裡有陽光碧海沙灘啊～ 也是全英國日照最長的地方，許多好餐廳、酒吧、特色商店都在布萊頓，海鮮料理超新鮮，物價比倫敦便宜，這裡也是同性戀的天堂喔，風氣開放充滿活力，喜愛沙灘海邊的人千萬別錯過！

10. 坎特伯雷 Canterbury＋里茲城堡 Leeds Castle

坎特伯雷有舉世聞名的坎特伯雷大教堂Canterbury Cathedral，已經歷1400年，最遠可以追溯到西元六世紀，經歷這麼長的時間，教堂內發生的故事也不少，在宗教革命英國皇室與羅馬教廷分裂之際，坎特伯雷大主教第一個跳出來支持，一直到今天坎特伯雷仍佔英國非常重要的地位，光逛完就能花上半天時間。

同樣位於肯特郡的里茲城堡Leeds castle也是英國必去景點之一，同樣歷史悠久，最遠可追溯至11世紀諾曼人登陸，周圍綠意盎然，還有小小護城河保護，被稱為是「全世界最可愛的城堡」，途中歷經好幾個主人，也曾為皇室所有，雖然小卻很精緻。看完了十個倫敦近郊介紹，是不是好想直奔倫敦？

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