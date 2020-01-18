【韓國首爾】從弘大漫步至新村邊行邊買　發掘小街巷弄隱世景點

來首爾自助遊，你使用的最多的交通工具是什麽呢？的士？地鐵？巴士？雖說首爾的地鐵四通八達、方便至極，然而很多人氣地區之間的移動，比起乘坐容易擁堵的的士、需要換乘的地鐵、搞不清方向的巴士，用11路——步行來得會更加方便快捷。例如，從明洞到南大門市場，從東大門到廣藏市場，從仁寺洞走到三清洞……今天，讓小編告訴你從韓國年輕人都愛去的弘大到首爾著名的學生街區新村，這段路的美好步行路線吧！可以邊逛著逛著，無限精彩地就走到旅途的下一個目的地了！

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韓國年輕人都愛去的弘大（instagram@roamwithliz）

路線基本信息：弘大→新村 距離：1.55km 時間：約25分鐘

路線魅力：

弘大和新村都是韓國年輕人向往的兩個人氣地區。弘大以充滿活力的藝術動感地帶及時尚潮流前鋒地而著稱，新村則是首爾出了名的學生街區，附近坐落著延世大學、西江大學、梨花女子大學等高校，所以吃的逛的不說自明，從小小路邊攤到高大上的現代百貨，一應俱全。而其實這兩個地點之間，完全可以步行到達的。在弘大逛一圈以後，沿著此路線輕鬆地逛著美衣小店，看著路上養眼的俊男美女，路過懷舊風十足的「肉鐵軌胡同」，再漫步一段秀麗的城中鐵路林道，不知不覺就可以到達旅遊的下一個目的地——新村啦。

小貼士： 很多人聽說韓國年輕人喜歡去弘大買衣服，但不知道那麽大一片弘大，吸引韓國淘貨族的美衣店舖到底匯聚在哪裏，那就一定要參考本路線了。另外，在做弘大旅遊攻略的時候，先在其他幾條街上遊玩，最後沿著此路線一邊逛一邊去下一站新村，是最佳選擇哦！

開始走吧！邊走邊逛

1. 從弘大入口（Hongik Univ.）站9號出口向前直走，會在街頭邂逅「MCM HONG DAE Pop-up Store」店，此店於2015年8月開業，打破了所有MCM門店的奢華高貴風格，而傾向輕鬆、簡約和時尚。一共有3層，可以進去逛逛哦。逛完後，在此左拐。

從弘大入口（Hongik Univ.）站9號出口向前直走，會在街頭邂逅「MCM HONG DAE Pop-up Store」店。（韓巢網授權使用）

點擊下圖開始從弘大漫步至新村！

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