【韓國購物】首爾弘大、梨大服裝小店攻略　價廉物美小資女必去！

都說韓國是個時尚潮流的地方，來韓國旅遊的人最大的樂趣不外乎是購物了。尤其是女人們，來到韓國後眼裏盡是精致的服飾和可愛的小店。韓國不愧是一個購物的天堂，像明洞、東大門等以購物出名的韓國景區常常是人潮擁擠。喜歡個性、小清新的朋友或許會更加青睐弘大、梨大一帶。如果說明洞、東大門已經被外國人遊客所佔領的話，弘大、梨大則是韓國本土的年輕人也經常來購物的地方。 不過，這裏不像明洞、東大門一樣購物商場都集中在一塊，所以找路是個比較大的問題。所以，今天小編特地準備了一篇弘大、梨大服裝小街的攻略，隨著小編一起來逛逛吧！

【韓國旅遊指南】玩轉首爾、釜山、濟州島 一文盡覽食買玩攻略！

NO.1 弘大入口站附近

今天要介紹的第一條弘大「服裝小街」雖然離主街稍遠，但是位置卻不難找。從首爾地鐵2號線弘大入口站9號出口出來，一直往前走，在第2個十字路口向左拐，會見到一家7-11便利店，從這裏拐進去就是一條長達500米左右的服飾時尚街了。

這一帶的小店清新可愛，風格比較偏於甜美、可愛，是韓國大眾女生所愛的風格。大名鼎鼎的STYLE NANDA 弘大總店也在這附近。

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弘大入口站附近（韓巢授權使用）

NO.2 弘大停車場附近

第2條街就是弘大人氣最旺，最有名的「停車場街」了。這個古怪的名字源於中間一條窄窄的停車道，但是自從商店在這一帶如雨後春筍般冒出來以後，停車場街就變得有名無實了，因為在這裏想找到車位是世界上最難的一件事情。在弘大正門前的主街200米就是旅遊諮詢處了，對面是「停車場街」的起點。

短短不到300米的街道，人潮熙攘，幾乎都是年青人。這裏的特色就是商店都位於稍高的臺階上，有一段只有幾步的小樓梯，然後店門前都擺放著各式衣服。一眼看上去充滿小市民的氣息。這裏的衣服大部分比較休閑、時尚，趕著最新的潮流。價格也很便宜，在1～3萬韓幣左右。

弘大停車場附近（韓巢授權使用）

NO.3 梨大正門附近

梨大週邊被稱為「女人街」，各式時尚花俏的服飾、化妝品琳瑯滿目。想要滿足挑剔的韓國女大學生，這裏的商家都使出渾身解術來吸引顧客，沒有一點真材實料在這一帶是呆不長久的。梨大最繁華的一條服飾街就位於梨大正門附近，從白色的「梨花牆」往右拐，直走片刻，在「芭妮蘭」拐進去就是。

與弘大的購物街比起來，這裏更加狹小，兩邊的服裝小店密密麻麻地擠在一起。如果想知道韓國女生中最近流行些什麽，那麽來這裏轉一圈就能得到滿意的答案。

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梨大正門附近（韓巢授權使用）

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