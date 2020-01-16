台灣十分平溪鐵道打卡原來犯法！踏上路軌拍照最高罰款1.3萬港元

十分、平溪等地交通便利，地點亦距離台北市區不遠，很多人到台北旅行都會將這些地方排進行程，而鐵道必定是打卡的熱門地點之一，不少人都會趁著火車未到，闖入路軌拍照，但原來這個舉動違反了台灣法例，更有機會被罰款。

據台灣TVBS新聞報道，近日有網民將朋友躺在平溪線菁桐站鐵道上自拍，並將相片上傳到網絡上，被其他網友轉載到Facebook群組「靠北台鐵」，留言「這是在哈嘍？當作沒法律？還Po文？傻眼......」引來許多網民指責，令在路軌拍照這個議題再次成為話題。

原來不管站在路軌、臥着拍拍也好，不單危險，還可能觸犯台灣當地法例。據台灣TVBS新聞記者於十分平溪車站所見，不少遊人都站到路軌拍照，擺出各種姿勢，而路軌旁的「禁止行人通行」路牌，其上原寫有罰則，卻疑被刪去。

有網民將朋友躺在鐵道上自拍的相片上傳到網絡上，並被其他網友轉載到Facebook社團「靠北台鐵」，引來許多網民指責。（台灣TVBS新聞片段截圖）

近日有遊客被列車撞傷

記者在現場訪問來自馬來西亞旅客是否知道違法，她表示並不知道，還說很多在社交媒體上分享。另有男遊客表示，知道很多人來觀光拍照，而現場拍照的人也很多，相信大家也不知道違法。

其實就在近日，一名韓國遊客正因為在車站拍攝，而因太過靠近，遭到列車撞傷。對於近日再有人橫臥路軌拍攝，報道指警方擬採取行動，可能會處罰當事人。

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