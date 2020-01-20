台灣手信2020｜YouTuber推薦6款地道伴手禮　有一樣令衣物香噴噴

大家去台灣會買什麼手信？旅居台灣的韓籍YouTuber「金針菇」前年拍過「2019韓國人來台必買TOP10」後，大受歡迎，今年她再接再勵，根據台灣風的熱潮，介紹韓國人必買台灣手信TOP10，並推測2020年很有機會大熱的手信。剔除香港也有的萬金油或白花油、 黑人牙膏、無臉男公仔和隱形眼鏡，其餘的6款手信相信連香港人都愛買！

現時有41萬訂閱者的台灣YouTuber「金針菇」，因為熱愛台灣文化，到台灣讀大學畢業後並留台發展，經常拍片介紹台灣人的地道食物和景點，受到不少台灣網民喜愛。她最近整理了10款韓國人「買爆」返韓的台灣手信，也引來大量網民留言。

（Instagram @hyun.jung.jenny）

「金針菇」表示鳳梨酥、牛軋糖和滿漢大餐已經出名到是每個韓國旅客必買，因此介紹其他手信。本文同時撇除香港也有的萬金油或白花油、 黑人牙膏、無臉男公仔和隱形眼鏡，整理名單中的6款手信。👇👇👇 點擊圖片睇韓國人也「買爆」的手信清單 👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

除了「金針菇」推薦的名單，其他台灣網民還推介了一堆手信名單，大家下次去台灣時就可參考一下了。👇👇👇 點擊圖片睇台灣網民推介手信清單 👇👇👇