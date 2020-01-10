2020台灣大選｜蔡英文加持6大親民台北美食　有一半位於西門町

台灣大選在即，不說不知道，原來總統候選人蔡英文是個美食家，對美食頗有研究，更曾經在台灣討論區Dcard分享美食。以下精選了6間蔡英文推薦的台北美食，價錢全部都非常親民，由台灣地道美食到異國風情咖啡店都有！

【1】天天利美食坊 —— 半熟蛋滷肉飯

餐廳是西門町的人氣美食之一，非常受本地人和遊客歡迎經常大排長龍。店內的招牌是滷肉飯加半熟蛋，把蛋黃戳破後與滷肉飯一起攪拌，而且價錢非常親民，不少網友都大讚CP值高。

😋😋😋 按圖看網友推薦的其他餐點及價錢 😋😋😋

天天利美食坊 地址：台北市萬華區漢中街32巷1號 營業時間：星期二至日09:30 – 22:30（星期一）

【2】阿成鵝肉店 —— 40年老店

小店位於民生社區這個文青小區，有不少特色咖啡店和創意小店，由於遠離觀光區域，環境較為幽靜，如果想悠閒度過一個下午，不妨把這裏排進行程。

「阿成鵝肉店」開店近40年，鵝肉肥瘦適中，肉質頗為滑嫩，表皮燻至黃金色，十分吸引。

😋😋😋 想知台灣網民推薦的其他菜式和點餐貼士，立即按圖查看 😋😋😋

+ 2

阿成鵝肉店 地址：台北市松山區新東街41之8號 營業時間：星期一，星期三至日11:30 – 22:30（星期二休息）

【3】老天祿滷味 —— 遊客人氣手信

位於西門町的「老天祿滷味」超過50年歷史，是台北的知名滷味店之一。不少藝人如陳奕迅、劉德華、張學友等都是捧場客，亦是不少香港人到台北旅行必買的人們手信之一。店內的滷味都非常入味，味道香濃，單吃或是佐啤酒都非常美味。

😋😋😋 點擊圖片看網民推薦的滷味款式 😋😋😋

老天祿滷味 地址：台北市萬華區武昌街二段55號 營業時間：星期一至日09:30 – 22:00

👇👇👇 按圖看其餘3間蔡英文推介的美食 👇👇👇