泰國住宿｜曼谷4間5星級酒店推介　500港元住萬豪享受無邊際泳池

泰國消費出名便宜，更有不少平價高質酒店可選，是次記者推介4間曼谷市內，人均$500晚的五星級酒店，當中更有無邊際泳池Infinity pool可以打卡，一起看看有哪些推介！

1) 精緻日式新酒店＠曼谷日航酒店

曼谷日航酒店（Hotel Nikko Bangkok） 於2019年1月開幕，設計走日式風格，裝潢簡約，木質調的溫暖風格加上設計良好的照明，予人溫馨的感覺。酒店離BTS Thong Lor站約3分鐘步程，步行至FIFTY FIFTH THONGLOR、the COMMONS等商場都非常方便。

酒店設備簇新，房間空間感大，房內沿襲日本酒店設計，貼心地將浴室與衞生間分離以及使用日本品牌TOTO全自動馬桶，酒店開業一年已獲得Booking.com 舉辦的Traveller Review Awards 2020，備受旅客歡迎！

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地址：27 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 交通方法：BTS Thong Lor站徒步約3分鐘 網址：http://www.nikkobangkok.com/

2)型格酒店＠曼谷盛捷之家阿索克服務公寓

Somerset 在泰國曼谷有不少據點，是次介紹的Somerset Maison Asoke Bangkok，在2018年9月開幕，鄰近BTS Asok站及MRT Sukhumvit站，步行至Terminal 21只需約10分鐘，部份房型更設簡單廚房及洗衣機，設有廚房的房型（2人入住計）最低平均每晚每人約$420起，適合喜歡下廚的朋友。

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地址：No. 84 Sukhumvit 23 (Prasanmitr), Klongtoey- Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 交通方法：BTS Asok站徒步約9分鐘；MRT Sukhumvit站徒步約6分鐘 網址：https://www.somerset.com/en/thailand/bangkok/somerset-maison-asoke-bangkok.html

3)萬豪集團旗下@Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

萬豪集團旗下的5星級酒店 Bangkok Marriott Hotel The Surawongse，在2018年4月開幕，座落於曼谷熱鬧的中心地段，往返最近的地鐵站(Chong Nonsi BTS Skytrain Station)僅需10分鐘的步程，而周邊更有不少夜市和購物點，購物方便。

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地址：20456 262 Surawong Road, Si Phraya, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 電話：+66 (0)2 088 5666

4)無邊泳池 Inifnity Pool@Eastin Grand Hotel Sathorn

Eastin Grand Hotel Sathorn 位於BTS Surasak 站旁邊，乘坐BTS無論前往各大購物商場或往河邊欣賞沿岸景色都很方便。酒店鄰近BTS Surasak 4號出口，從出口的步道走就能進入Eastin Grand Hotel Sathorn飯店3樓，就算下雨天都可以不帶傘，直接乘坐BTS到Siam Paragon、Central World 等等，方常方便。

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另外，酒店的最大賣點是無邊際泳池，住客可以infinity pool打卡，而且房價花算，值得一試。

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