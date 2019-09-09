2019曼谷四大掃貨新場推介　名牌Outlet　文創市場　食玩買攻略

近年曼谷不斷有大型購物商場開幕，最新有近日開幕的翟道翟商場及泰國首個名牌Outlet，本篇將為大家介紹現時曼谷最新、最具人氣的新場，率先看場內的亮點介紹及必買推介，打算到曼谷來個快閃之旅，就記得要bookmark定喇！

【1】翟道翟新商場Mixt Chatuchak

去曼谷旅遊當然要到翟道翟市集（JJ Market）朝聖，JJ Market地方夠大、商品齊全，而且價錢平，但缺點卻是要長期在戶外，在酷熱天氣下shopping當然會影響心情，而且市集只在周末才開放，對於快閃之旅的朋友，不太方便。但購物狂有好消息了，因曼谷又開了新商場，正正位於JJ Market地帶，商場樓高3層，場內有超過200間店舖，由服裝以至飾物配件應有盡有，而且主打泰國品牌，或翟道翟周末市場的商品，大家可以歎住冷氣shopping，而且時間更加彈性，啱晒喜歡Shopping的朋友！





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+ 8 + 7 + 6

在商場3樓設有Food Court，有超過20家食店，而且用餐區更設有鞦韆座位及吧檯，食客更可以透過落地大玻璃望住JJ Market用餐。



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+ 8 + 7 + 6

Mixt Chuatuchak Shopping Center 地址︰8 Kamphaeng Phet 3 Rd, Khwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Krung Thep Maha Nakhon 10900, Thailand 電話︰+66 (0)2 079 4888 營業時間︰10:00 - 22:00 網址︰http://www.mixtchatuchak.com/ 交通︰BTS Mo Chit 或 MRT Chatuchak Park 站步行約 5 分鐘

【2】話題商場 The Market Bangkok



新商場The Market Bangkok位於遊客必到的Chit Lom區，從BTS Chit Lom站，只須步行約10分鐘便可到達，而且新商場正正在Central World購物中心、Big C旁邊，大家可以逛完Central World，再沿新天橋過對面，不怕日曬雨淋，非常方便。

商場更引入了多間泰國當地品牌和手作商家，主打時尚創意，價錢走貼地、親民路線，當中有泰國本土時裝設計師品牌。



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+ 9 + 8 + 7

場內設有本土化妝品品牌Cute Press、Oriental Princess等；亦有不少玩具、雜貨店，例如「泰版DAISO」MOSHI MOSHI等；更劃分「Chatuchak商品區」，還有不少手信店可以掃貨。



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+ 14 + 13 + 12

The Market進駐了很多知名的特色餐廳及咖啡店，如曼谷唐人街的網紅餐廳龍頭咖啡（Lhong Tou Cafe）亦在The Market開分店！



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另外亦有人氣餐廳Nara、Cafe Marie、After You Dessert Café 、泰國手標茶ChaTraMue等。



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+ 5 + 4 + 3

The Market Bangkok 地址：111 Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330 營業時間：每日 10:00 - 22:00 前往方法：BTS Chit Lom站、Ratchadamri站、Siam站，步行約10分鐘

【3】文青貨櫃市集Artbox

曼谷市集、夜市眾多，而Artbox貨櫃市集與眾不同，市集以創意有趣商店作招徠，除了聚集本土手作人、特色小店，加上場內不乏特色美食，晚上又設駐場樂隊表演。本來Artbox的舉辦日期、地點每次都不同，但在今年5月下旬，官方宣布不再以期間限定形式出現，而是永久落址於Sukhumvit 10，大家去曼谷旅遊又多一個好去處。



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Artbox的小食同樣出名，有不少更是打卡名物。



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+ 5 + 4 + 3

Artbox Thailand

地址：Chuvit Garden, Sukhumvit Soi 10 （地圖）

時間：3pm-12am

網頁：Artbox Thailand

【4】首個名牌Outlet Central Village



曼谷首個國際名牌Outlet Central Village亦已開幕，Outlet 佔地4萬尺，逾235間品牌店舖進駐場內，品牌包括：adidas、Converse、PUMA、NIKE、Polo Ralph lauren、Wacoal、sunglasses hut、GUESS、LEE、TOPSHOP及泰國本地品牌：Eleph及NaRaYa等。部份貨品更會低至3折發售，非常吸引！



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Central Village

地址﹕98,98/1, MOO 5, BANG CHALONG, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN THAILAND 10540

營業時間﹕每天 10:00 - 22:00

網址：Central Village Bangkok Luxury