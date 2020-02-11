曼谷10間餐廳推介　必食$99海鮮自助餐、$10海南雞飯｜泰國美食

曼谷的物價低，是不少人的旅行熱門地點，除了CP值高的Spa外，亦可以品嘗各式各樣的美食。《香港01》旅遊頻道記者整理了10間曼谷必食的人氣餐廳，包括芒果糯米飯、海南雞飯、青木瓜沙律、泰式奶茶等，保證吃到捧著肚子回家！

【1】After You Dessert Cafe —— 芒果糯米飯味刨冰

在泰國擁有超過20多間分店的After You Dessert Cafe，是泰國的超人氣甜品店，單在曼谷已有多間分店。除了蜜糖吐司外，刨冰亦是店內的熱賣餐點。泰式奶茶味是人氣口味之一，另外還有芒果糯米飯味，據說經常很早就售罄，想食最好早一點去啦！

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After You Dessert Cafe 曼谷分店：https://www.afteryoudessertcafe.com/en/branches/

【2】Jay Fai —— 唯一榮獲米芝蓮一星的街頭小吃

小炒店位於曼谷舊城區，雖然附近沒有地鐵，但距離Siam市中心不會太遠，乘搭計程車20分鐘就可到達。餐廳是唯一榮獲米芝蓮一星的街頭小吃店，經常滿座，想吃的話最好提前預約！餐廳主打泰式海鮮小吃，除了Pad Thai外，蟹肉蛋捲亦是必食的餐點。

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Jay Fai 地址：337-261 Maha Chai Rd, Khwaeng Samran Rat, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200 營業時間：星期二至六13:30 - 00:00（星期一、日休息）

【3】Mae Varee —— 人氣No.1芒果糯米飯

說起曼谷的芒果糯米飯，幾乎每個人都會推薦Mae Varee。小店本身是一間芒果專賣店，供應的芒果糯米飯被譽為「全曼谷最好吃的芒果糯米飯」，人氣非常高。許多網民表示芒果果肉香甜多汁，配上三色糯米飯，味道一流。

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Mae Varee 地址：1 Soi Sukhumvit 55, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Bangkok 10110 營業時間：星期一至日06:00 - 22:00

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