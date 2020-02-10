曼谷美食2020｜遊泰必吃曼谷十大美食　泰國海南雞飯都分兩種？

談到泰國美食，第一時間可能會想到冬蔭功、芒果糯米飯等，不過美食又何止這麼少？其實泰國菜式分多種風格，北部菜式較清淡，多吃糯米飯；泰南則多吃海鮮，吃得更甜更辣；而位於中部的首都曼谷，哪些美食最有代表性，非吃不可？《香港01》旅遊頻道記者就為大家推介十大曼谷必吃美食。

曼谷位於泰國中部地區，是心臟地帶，自古有圍繞著湄南河的肥沃平原，而且北有山南有海，物料齊全，可謂集泰國菜之大成。以下介紹十大曼谷必吃美食，還附各自的泰文及英文名稱，方便遊泰時更容易吃到心水美食。

【1】冬蔭功

泰國人喜愛吃辣，最能代表的湯水必是冬蔭功，即是泰式酸辣湯。真正地道的酸辣湯，會以蝦和草菇作基底鮮味，配上羅望子、香茅、檸檬葉、南薑、金不換、月桂葉、椰奶等食材調製，造出獨特酸中帶辣，兼帶椰香的味道。

冬蔭功的泰文是「ต้มยำ」。

【2】海南雞飯

海南雞飯雖然源於中國海南島文昌縣，不過傳至星馬泰地區之後，開始發展出各自特色。泰國水門市場的海南雞飯最出名，所以亦有別稱「水門雞飯」。飯不如星馬那種黃色的，而是以大蒜、生薑等與雞骨高湯一同熬煮的油飯，味道較黃薑飯清香。而雞肉方面，泰國特別有2款選擇：白切海南雞及炸雞，如想一嘗2種雞的味道，不妨來一客「雙併雞飯」。

海南雞飯的泰文是「ข้าวมันไก่」。

【3】米粉湯

曼谷有很多大小河川，因此自古已發展出不少水上市場，船麵等小食廣受歡迎。船麵碗子細細，一餐可嘗多碗不同的麵食，有濃濃牛骨湯、清雞湯、米粉、粿條等各式配搭，是泰國當地人都常吃的抵食美食。較有名的推介餐廳有泰榮米粉湯（ร้าน รุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมู），距離曼谷BTS捷運Phrom Phong站4號出口只需4分鐘路程。

米粉湯的泰文是「เส้นหมี่น้ำ」。

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