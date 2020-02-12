【卜卜遊世界】帶您去紐約打卡

卜卜遊世界美國特輯，繼續自駕遊出發美國東岸，首先到訪紐約這個魅力城市，國際大都會集結了經濟、商業、娛樂、潮流、藝術於一身，匯聚世界不同文化，此生必到紐約朝聖一次！紐約必到景點數之不盡，今次精選了五大人氣打卡熱點，保證讓你樂而忘返！

【珍的旋轉木馬】(Jane's Carousel)

珍的旋轉木馬位於紐約布魯克林區，被譽為最夢幻的旋轉木馬之一，就像是置身於一個玻璃珠寶盒中，配合繽紛的燈光效果，顯得格外浪漫甜蜜，無論日、夜景色都各有魅力！如此夢幻的地方成為了近年大熱的求婚聖地，網紅大推，你絕對不容錯過！

地址：Old Dock St, Brooklyn, NY

【威廉斯堡】(Williamsburg)

威廉斯堡是紐約新興的潮流集中地，匯聚了很多文青、藝術工作家、獨特古著風格者，街上座落各式各樣的風格商店與獨立設計師小店，亦有不同的二手市集可以閒逛，喜歡尋寶的朋友一定會喜歡！威廉斯堡又有「無牆美術館」的美譽，處處都充斥著令人驚喜的街頭塗鴉，有時間的話不彷預留多一點時間，慢慢閒逛，一一細味。

圖片轉載至 tripsavvy Williamsburg Visitors Guide

地址：Brooklyn, NY

【布魯克林大橋】(Brooklyn Bridge)

布魯克林大橋是紐約著名地標之一，不少荷里活電影中都可以見到它的蹤跡，絕對是人氣打卡熱點！整座橋橫跨曼哈頓區和布魯克林區，全長共1825米，想要挑戰走完整座橋真的不容易，一般建議大家直接前往橋上拍照，古銅色的布魯克林大橋由鋼索交織而成，營造出迷人的復古風，百看不厭，不論什麼角度都可以拍攝出獨特風格的照片。如果想欣賞到整座橋的壯觀景象，可以考慮前往布魯克林大橋公園，尋找絕佳的攝影角度，日落時分的景色令人不禁讚嘆，夜景更是一絕！

地址：Brooklyn Bridge, New York, NY 10038

【自由女神像】(Statue of Liberty)

自由女神像象徵自由、民主，是美國10大地標之一，吸引世界各地遊客專程前往朝聖。自由女神像是法國贈予美國獨立的禮物，女神身穿古希臘服飾，戴有七道光芒的皇冠，象徵世界七大洲及七大洋，右手高舉的火炬代表領向自由的光，而左手則捧著美國獨立宣言簽署日的法律典籍，這些歷史小知識你一定要知道！自由女神像昂然矗立在自由島，壯觀景象震懾眼球，遊客更可以進入自由女神像內部參觀，登上皇冠部分俯瞰紐約市區，難忘的美景盡收眼前。溫馨提示，參觀皇冠位置是非常熱門的活動，一票難求，有興趣的朋友一定要預早於官方網站預約喔。

地址：Liberty Island , New York, NY 10004

【時代廣場】(Times Square)

紐約時代廣場是人氣十足的旅遊熱點，尤其每到跨年時更是人潮滿滿，水洩不通！特色的霓虹招牌與液晶螢幕充斥著整個廣場，五光十色、紫醉金迷令人陶醉。形形式式的大型商戶、餐廳都集結於此，可以深深感受到曼哈頓區的繁盛，其中透明玻璃裝潢的麥當勞旗艦店、信不信由你博物館及M&M's World，都是非常有特色的店舖，值得一遊。時間許可的話，亦可以安排到百老匯劇院欣賞超熱賣的歌劇魅影和獅子王，精彩的表演絕對值回票價。

地址：Manhattan, NY 10036

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