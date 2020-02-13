大阪酒店折扣優惠｜推介4間近心齋橋住宿　人均$300住4星睇靚景

早前朝日新聞網報道，指日本京都的遊客大幅銳減，更有日本網民在Twitter上載京都酒店劈價的帖文，是次記者特別到訂房平台agoda對比大阪酒店的房價，發現大部分酒店都有促銷優惠，部分4星酒更劈價一半，本文將精選4間平價酒店，想知房價有多平？即看內文！

【1】 天然溫泉＋免費宵夜＠Dormy Inn PREMIUM

Dormy Inn於日本有不少酒店，而旗下酒店都設有天然溫泉或大浴場，是次介紹的難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店，在2018年8月才開幕，住客可以任浸天然溫泉夕霧湯之餘，更可享用任飲紅白酒、生啤、果汁，晚上更有醬油拉麵任食！

原本，在官方網站預訂基本雙人房，房價最平14,600圓元/晚，約$1,041/晚，現時在訂房網卻有劈價優惠，非常抵住。

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Dormy Inn PREMIUM難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店 地址：大阪市中央區東心齋橋2丁目1-6

【2】天空Spa睇靚景＠Candeo Hotels

酒店位置便利，佔盡地理優勢，鄰近心齋橋、道頓堀等熱門購物勝地，由地鐵心齋橋站、難波站出發亦只需10分鐘路程，加上開業僅2年多，設施新淨，地理位置優越，酒店更附有露天風呂，住客可以一邊歎Spa，一邊俯瞰大阪鬧市風景！

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大阪難波光芒酒店 (Candeo Hotels Osaka Namba) 地址：大阪府吹田市岸部新町5-45

【3】DHC護膚品盡情用＠Livemax

連鎖酒店集團Livemax於大阪多個熱點均設酒店，是次要介紹的是上年3月於本町站開設的新分店，距離心齋橋約20分鐘路程，酒店房間面積雖不大，但勝在設施夠體貼，酒店選用五星級酒店常用的席夢思床褥，更提供了DHC的護膚品，卸妝油、洗面乳、乳液等，此外亦設男士護膏品，非常貼心！

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大阪本町Livemax酒店（HOTEL LiVEMAX Osaka Honmachi） 地址：大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-13

【4】大阪新酒店@相鐵Fresa Inn

酒店於2019年7月 25日開幕，交通位置便利，地鐵站就在旁邊，步行8分鐘便可以到心齋橋商店街、道頓堀及BicCamera電器店等，而且沿途都有不同的餐廳及便利店，房間新淨之餘，價錢亦平，現酒店有劈價優惠，CP值高！

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