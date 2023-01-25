【大阪酒店推介】大阪心齋橋附近酒店林立，今次介紹的大阪酒店，距離大阪地下鐵心齋橋僅3分鐘路程，客房空間寬敞，而且每日指定時段更會供應免費宵夜，有齊拉麵、雪糕、啤酒等無限任食任飲，人均每晚$343起，即睇酒店介紹及詳情！

大阪心齋橋酒店推介！距離車站僅3分鐘、宵夜無限任食拉麵飲啤酒

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）距離大阪地下鐵心齋橋、四橋站僅3分鐘路程，徙步可以直達心齋橋、難波等購物及美食天堂，地理位置超方便！

（官網圖片）

酒店房間分為6種房型，包括雙人房、三人房及四人房等，可以分別容納1至4人，空間亦相對闊絡，適合三五好友或家庭旅行入住。每1位成人預約入住，隨行1位12歲以下的兒童可免住宿費。

（官網圖片）

完成一整天的行程回到酒店，最怕吃過晚飯又開始肚餓！每日晚上9時至10時，在酒店餐廳可以歎到免費宵夜拉麵，每天更換款式，入住期間日日食都不怕厭！

宵夜除了免費任食拉麵，同時供應雪糕及超過20款酒精飲品任飲放題，包括啤酒、日本清酒、雞尾酒、梅酒等，入住期間日日食都不怕厭！酒店餐廳亦提供24小時供應免費飲品服務，有咖啡、紅茶等。

酒店會供應基本的護理用品，如有需要可以免費借用美容加濕器、直髮夾、單車等，家長亦可以幫小朋友借玩具、兒童用品、嬰兒車等，服務可以說是一應俱全，相當貼心！

（官網圖片）

同時額外提供不少免費享用的服務，包括24小時免費使用大堂按摩椅、電腦、洗衣服務等。

（官網圖片）

有不少曾入住的網民都大讚酒店服務質素好，加上房間亦算寬敞舒適，而且還有多項免費服務，性價比頗高！酒店房價每晚低至$686起，人均約$343起。

（Agoda網站截圖）

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

地址：大阪市中央區西心齋橋1-10-24

交通：心齋橋站步行3分鐘

房價：Agoda｜booking.com｜Trip.com