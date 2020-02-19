【日本文化】又到了惱人的季節！在日外國人分享花粉症的「驚」驗

還沒住在日本時就很常在報章媒體聽到「花粉症」一詞，而且聽說還是個搞得日本人心惶惶的BOSS！究竟花粉症是個什麼樣的「病症」？住在日本的人為何這麼怕它？ 這回訪問到目前居住在日本的外國人們，讓我們一起來看看他們所述說花粉症「驚」驗談～

住在日本的人為何這麼怕花粉症？（GettyImage）

【日本自由行2020】九州玩到北海道？「食住玩」最強攻略持續更新

雖然氣候依舊寒冷，但可怕的「那個季節」今年似乎也到來了。前些日子，日本氣象協會發表了柳杉、扁柏的花粉飛散預測，根據發表，2019年重點如下：

- 3月將是柳杉花粉飛散的高峰期 - 飛散花粉量會比往年略多，但比去年較少 - 各地從2月便會開始飛散

所以，你身邊是否已經有不少人感到鼻子癢癢了呢？

那麼，居住在日本的外國人又是什麼情況呢？不只是日本人，外國人也會得花粉症嗎？針對花粉症問題訪問了幾個住在日本的外國人，結果聽到了他們對日本花粉症極為辛辣的真心話！

▼▼最先開始抱不平的，果然還是「受害者」們。▼▼

如此，大部分的抱怨都集中在難受的症狀，「要是待在自己國家就不會發生這種事了！」但在日本，由於花粉症流行相當嚴重，相對的，治療和應對措施也相當先進，若是給予適當處置，症狀一定會緩和的！不過問題好像不在這邊，因為……

「治療啊、應對什麼的，超花錢的好嗎！」

明明不是自己想發病的，還得為了應對而花錢…嗯，看來他們的抱怨連珠炮般源源不斷。

往年我都吃藥來撐過花粉症季節的，但症狀每年不斷加劇，今年我終於忍不住買了空氣清淨機！明明貴得要死，卻還無法完全阻絕花粉，搞什麼嘛……。我聽說做鼻子的手術很有效，但誰有那個時間和閒錢啊！ 美國／男性

【示意圖】在日本住上10年就會得花粉症，但根本不用那麼久就症狀發作了（Brittany Colette／Unsplash）

就算自己想方設法預防，效果總是不彰，所以還是到醫院進行處置效果最好，但那就意味著得花更多的錢……。還有，衛生紙的費用也不能小看，鼻水流不停的時候，1盒衛生紙要擤光，只要大概1個小時！ （韓國／女性）

花粉症這種病，只要花粉仍在飛散，就有不少人整個季節都必須為症狀所惱。其中也有人已經連續好幾年，每到春天就發病。發病期間愈長，應對所需的金錢也就愈多。這對我們日本人而言也是相當難以接受的事實，何況對外國人而言，他們總有「要是待在自己國家，可能就不會發病了！」的這種想法，也就可以理解他們為何會這麼滿懷忿恨了。

日本人會戴口罩預防花粉症（Instagram@machichas）

「聽說就算沒發病，也不能掉以輕心！」

得花粉症的人之中，也有人是「往年都沒事，某一年就突然得了重度的花粉症」的，也就是說，就算現在沒有發病，將來還是隨時有可能發病。問題如此難解，導致沒發病的外國人也不禁抱怨。

我很擔心自己會發病，所以會多攝取乳酸菌來預防。日本人也有人會戴口罩預防的對吧？沒想到明明都來到日本了，卻還得做這種事，這跟在台灣時為了應對空氣汙染所做的事，有什麼兩樣？實在是吼～ （台灣／女性）

「每年相關機關都會公布該年花粉的飛散量，但我就沒聽過有哪年是『今年可以安心』的！雖然我沒發病，但還是每年都怕得要死啊。」 （ 台灣／男性）

每天都一邊擔心著「不知何時會發病」，一邊採取對策，這樣的心理壓力之高，可想而知！而且花粉症這東西，也不是單單管理好自身健康狀況就能完全預防的。已經發病的人自不待言，就連尚未發病的人，也都疲憊不堪地和花粉打著一場永無終止的仗，這點不論是日本人或外國人，似乎都是相同的。

豚草（ブタクサ）（IG@rika.0720rika）

「還不只是春天呢！」

是的，也有人注意到了，可怕的還不只是柳杉和扁柏呢！

豚草是個什麼玩意兒？竟然連秋天也會得花粉症，最好是啦！ （韓國／女性）

1年之中竟然有將近一半如此痛苦……日本人能活得下來還真是奇蹟。適合人類活動的2個季節都被花粉症奪走了，實在讓人難以忍受！ （美國／男性）

近年，和柳杉花粉一樣讓很多人蒙受其害的，便是豚草花粉。這種花粉主要是秋天飛散，也就是說，日本1年竟有2次花粉季。有人實在受不了了，說：「每到花粉飛散的季節，我都會盡量回到自己國家避難去！」

做好應對措施，撐過花粉季吧！

從訪談中可以得知，花粉症這種疾病果然是受到日本固有環境的強烈影響的，而就連外國人也會發病，大家異口同聲地大嘆花粉症難受。

花粉症之可怕，現在就連動物園裡的猴子或室內豢養的貓，都可能蒙受其害。若您在讀到這篇文章前，還在想著「自己一定沒問題，不會發病」，請注意了！就連體內花粉積蓄量幾乎為零的在日外國人都會發病了，所以可千萬不能掉以輕心。花粉今年也開始飛散了，為了阻止發病，我們誠心建議您從現在開始就做好花粉的應對措施。

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

【持續更新】2020年日本賞櫻預測圖！日本各地的開花日期＆櫻花滿開總整理

春暖花開的東京除了櫻花還有？3月、4月、5月東京春遊行程、景點推薦