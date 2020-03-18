澳門輕軌｜氹仔排角站10大美食推介　必試米芝蓮2cm厚蛋豬扒包

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，港人留在家，復活節期間不妨來個短途旅行，距離香港只有60公里的澳門可能是個不錯的選擇！上年年底澳門輕軌氹仔段開幕，《香港01》飲食記者搜羅排角站附近10大美食，包括當中4間都是米芝蓮推介，值得一試！

【1】米芝蓮厚蛋豬扒包、瓦煲咖啡@世記咖啡

世記咖啡是米芝蓮推介的澳門美食，招牌的是厚蛋豬扒包、厚蛋鹹牛肉治、瓦煲咖啡、西多士方塊等。厚蛋豬扒包的豬扒即叫即炸，炸得香脆咬下去卻非常多汁，中間夾著的厚蛋厚度是半熟蛋，約有2厘米厚度，口感滑嫩。👇👇👇世記咖啡的招牌豬扒包的厚蛋超吸睛，按圖睇睇幾多錢👇👇👇

世記咖啡 地址：氹仔舊城區消防局前地1號地舖 電話：+853 65691214 營業時間：星期一、三至日 11:00 - 19:00 星期二 休息

【2】米芝蓮推介必試葡撻@安德魯餅店

澳門有不少賣葡撻的食店，但最受歡迎的始終是獲米芝蓮推介的安德魯餅店！安德魯餅店的葡撻由全手工製作，葡撻表面微微燒焦，酥皮烤得香脆又有油香。葡撻餡蛋香濃郁又香滑，整體不會過甜。不過有網民就指店員的服務態度麻麻，可能因為店外經常都有人龍，工作忙不過來導致。 😍😍😍按圖睇睇安德魯餅店的葡撻有幾吸引👇👇👇

安德魯餅店地址：氹仔舊城區官也街9號栢鴻大廈E座地舖電話：+853 2857 6580營業時間：10:00-21:00

【3】連續4年米芝連推介榴蓮雪糕@莫義記

主打貓山王甜品的莫義記是澳門老字號，連續4年獲澳門米芝蓮街頭小食推介。 莫義記的招牌甜品有D24、金枕頭、貓山王榴蓮雪糕、木糠布丁、楊枝甘露，以及芒果大菜糕。最人氣的貓山王榴蓮雪糕充滿濃厚的榴蓮香，口感不算綿密，反而有點像雪葩，非常有冰感。🍨🍨🍨想知道芒果大菜糕、楊枝甘露、木糠布甸的食評？ 按下圖睇睇🍨🍨🍨

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莫義記地址：氹仔舊城區官也街9號A舖電話：+853 66695194營業時間：星期一至日 10:00-21:00

【4】米芝蓮推介意大利手工雪糕@檸檬車露

檸檬車露是一間專賣手工意大利雪糕的小店，2016-2019年獲得米芝蓮街頭小食推介，雪糕是每日新鮮製造，標榜低脂、健康。意大利雪糕的質感幼滑，招牌檸檬車露味口感清爽，檸檬味香濃味道清新，奶味相對較弱，口感較像雪葩。另外，黑芒果味亦是受歡迎的口味之一，雖然賣相不太好看，但口感香甜。🍦🍦🍦檸檬車露以外亦有很多口味，按圖睇睇還有甚麼口味🍦🍦🍦

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檸檬車露地址：氹仔舊城區地堡街115號地下J號舖電話：+853 28583396

【5】創意燕窩撻最出名@新好利咖啡餅店

位於地堡街的新好利咖啡餅店，是典型的舊式咖啡店，最出名的是豬扒包、燕窩撻及蛋白撻，因為其他地方都沒有賣燕窩撻。豬扒包的豬扒煎得香口，非常大件。燕窩撻、蛋白撻亦是該店的人氣之選，不過燕窩的份量沒有想像中足料，但仍然有香濃的燕窩香。🍔🍔🍔按即圖睇新好利咖啡餅店的燕窩撻、蛋白撻價錢、食評，更加抵食的方法👇👇👇

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新好利咖啡餅店地址：氹仔舊城區地堡街13-14號電話：+853 2882 7313營業時間：星期一至日 07:00 - 18:00

👇👇👇 按圖即睇最後5間排角站附近美食推介 👇👇👇

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