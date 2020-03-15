入住《哈利波特》主角屋企真實取景地！羅琳曾旅宿　即啟發靈感

對 J.K. 羅琳 所創作的《哈利波特》系列，忠粉都一定聽過高錐客洞 （Godric's Hollow）這個虛構的地名！它不僅是哈利波特幼年時居住的村莊、（同時也是哈利父母被佛地魔殺害的地方）也是鄧不利多的故鄉。（同時也是鄧不利多第一次與葛林戴華德決鬥，不小心害死自己妹妹的地方）在小說中更是曾居住了其他許多著名巫師、女巫的村莊！ 現在 Airbnb 已經開放了位於英國沙福郡（Suffolk）巴伯（Babergh）區的一個名為 Lavenham 的村莊（高錐客洞取景地）中，哈利波特嬰兒時期所居住的那棟房子拍攝地點的住宿訂房！ 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

按圖看高錐客洞取景地Lavenham村莊的風景🔻

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「一些房子立在窄巷兩旁，窗戶里的耶誕裝飾眨眨發亮。前方不遠處，金色的街燈顯示出那裡是村子的中心。」這是《哈利波特：死神的聖物》小說中 J.K. 羅琳對高錐客洞的描述。有趣的是，雖然在小說中，高錐客洞是一個被設定在英格蘭西部的巫師村莊，但實際上它的靈感來源卻是位於英格蘭東部的Lavenham！

這個村莊可說是英國目前保存最好的中世紀村莊，裡面擁有300多個從中世紀保留至今的古蹟！而其中「De Vere House」這間房子就是從 14 世紀遺留下來的建築，它曾經被列為五星級的住宿。據說 J.K. 羅琳當年與友人來此旅遊住宿後，便將這個村莊作為高錐客洞的創作原型，而「De Vere House」正是哈利波特在嬰兒時期與父母所居住、後來哈利父母被佛地魔殺害的房子的靈感來源。不僅如此，後來在真人電影版中，劇組也確實在此取景拍攝！

De Vere House」正是哈利波特在嬰兒時期與父母所居住、後來哈利父母被佛地魔殺害的房子的靈感來源。不僅如此，後來在真人電影版中，劇組也確實在此取景拍攝（《哈利波特》系列劇照）

而再過去幾年，因為「De Vere House」的屋主想要變賣這幢房子，所以就暫時停止了住宿服務！不過現在「De Vere House」再次重新開張，並且與Airbnb合作能直接在其網站上訂房！現在在「De Vere House」住宿一晚的價格為130歐元（約港幣1200元，但必須最少入住兩晚），並提供兩間臥房、wifi 無線網路、電視、配有壁爐的客廳、私人浴室，同時提供英式早餐！（不過雖然「De Vere House」已經重新開張開放遊客入住，但是屋主仍沒有放棄銷售這個房子的念頭，大家仍可以用 100 多萬歐元買下！）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：實際住進《哈利波特》的世界！Airbnb與「高錐客洞」取景地「De Vere House」合作開放訂房入住！】