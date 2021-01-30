盤點台灣5間最Free火鍋店！食材超市式陳列　斷磅秤食幾多夾幾多

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-30 20:01

自祥富水產在台中開出全台第一家以超市的概念來呈現新鮮食材的超市火鍋之後，在火鍋界掀起一股熱潮，陸續開出分店，而這股超市火鍋也讓其他業者進而仿傚，在宜蘭、台南及台北都看到同樣模式的超市火鍋店，《ETtoday新聞雲》整理出全台5家超市火鍋，讓喜歡自己挑選食材的朋友參考。

1. 祥富水產火鍋超市

首創火鍋超市新型態的祥富水產，食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，供應上百種食材讓消費者選購，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而且只收鍋底費30元（約港幣8元）。時令海鮮由母公司位於前鎮漁港的船隊新鮮直送，提供給消費者的食材不僅新鮮看得到，省下來給盤商的利潤，也直接回饋給消費者反應在價格上。

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2. 潮之鍋物

看中市場需求，漢來美食也跨足生鮮超市鍋物市場，新火鍋品牌「潮之鍋物SEAPOT」也是主打自助生鮮超市鍋物，讓消費者自己提著菜籃挑選食材，想吃多少拿多少，份量自己調整。除了火鍋食材之外，還有現場製做的握壽司，讓吃火鍋增加更多趣味性。

湯頭部份，潮之鍋物提供3種主廚特製湯頭，漢來美食總經理林淑婷表示，潮之鍋物新品牌籌備2年之久，就是主廚特製湯頭還沒達到品牌長的高標準，林淑婷還說，3種主廚特製湯頭之一的麻辣湯味道溫馴，是可以直喝的麻辣湯頭，這也是潮之鍋物的特色之一。

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地址：高雄市前金區成功一路266號B3F

3. 前鎮水產

前鎮水產是海霸王集團首次跨入水產超市火鍋新創品牌，目前有二家店，分別是在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓及西門町昆明街的Hotel papa whale內。擁有集團優於市場採購能力的前鎮水產，以生鮮超市為概念來打造小型超市，供應每日從漁港直送而來的新鮮食材，300多種食材於陳列架上一次排開可供選擇，堪稱台北市最大的水產市集鍋物。

前鎮水產內食材新鮮且採自助式選購，鮮食肉品類有豬雞牛肉類、海鮮類有龍蝦、鮑魚、扇貝等、海霸王自家生產的安心丸餃類、新鮮時令蔬菜；與現今的超市火鍋不同之處為食材區備有立即可食用的日式料理。

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前鎮水產-德立莊店

用餐時間：11:00-02:00（最後入場00:00） 地址：臺北市中正區延平南路110號B1(近捷運西門站4號出口)

前鎮水產-昆明店

用餐時間：11:00-02:00（最後入場00:00） 地址：臺北市萬華區昆明街46號(捷運西門站6號出口徒步7分鐘)

4. 東吉水產

馬辣國際餐飲集團也在西門町新開一家超市火鍋「東吉水產」，同樣也是客人先購買食材後再現煮現吃，不過不同的是，東吉水產有250元（約港幣65元）的低消限制，食材要買190元（約港幣49元）以上，另外還有60元（約港幣16元）自助吧的費用，但自助吧內的醬料、飲料、白飯、牛丼、明治冰淇淋，以及各式麵條與泡麵都是無限量供應，完全不怕客人吃。

雖然東吉訂有低消250元（約港幣65元），但其中有60元（約港幣16元）是自助吧內的醬料、飲料、白飯、牛丼、明治冰淇淋，以及各式麵條與泡麵的費用，這些都是無限供應，客人想吃多少就可以拿多少，其中還有整鍋的牛丼，完全不怕客人吃。而自助吧的醬料超過20種，客人可以自行調配自己喜愛的沾醬。而位於醬料下方還有10種各式麵條，一樣也是無限供應。至於另外190元（約港幣49元）則是新鮮食材的低消額度。

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東吉水產超市火鍋

地址：台北市萬華區西寧南路161號 電話：02-2311-2501

5. 初嘛超市鍋物

初嘛超市鍋物這家則是台南近期新開幕的超市火鍋店，超市鍋物的用餐流程是先先確認人數，再選購食材、結帳，最後就是帶位入席，每個收取50元（約港幣13元）湯底醬料費，湯底有日式昆布湯、招牌麻辣鍋湯、養生藥膳湯3種可選。進到店內真的像進入一間生鮮超市，一整區的冷凍庫跟冰櫃任君選擇，不同的是裡面放的海鮮、肉類等食材皆是處理過的，結完帳可以直接下鍋，另外也有供應專屬給外帶的海鮮。

中華西店

地址：台南市南區中華西路一段308號 電話：06-2921888

台中文心店

地址：台中市南屯區文心路一段521號（家樂福內一樓） 電話：04-22522336

桃園八德店

地址：桃園市八德區介壽路二段116號（石頭燒烤旗艦店後方） 電話：03-2188232

桃園藝文店

地址：桃園市桃園區同德五街25號(一樓) 電話：03-3573328

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