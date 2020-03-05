網民推薦台灣4大好味排骨飯　鼎泰豐只吃小籠包你就錯了｜附地址

台灣的排骨即等於香港的豬扒，是台灣的平民美食之一。日前有台灣網友在論壇PTT上發問，睡到中午覺得肚子很餓，想要買排骨飯當午餐，於是詢問網友「排骨飯的霸主是哪間」，隨即引起網民熱烈回應。《香港01》旅遊記者整理了當中較多人推薦的4間餐廳，當中竟然包括享譽國際盛名的鼎泰豐。

【1】東一排骨 —— 50年老店

「東一排骨」是最多人推薦，餐廳開業近50年，店內的裝修走70年代復古風格，在台北人之間的人氣非常高，更曾經獲台灣知名美食節目《食尚玩家》推薦。餐廳的招牌菜是排骨飯，一大塊排骨配上滷肉飯、三樣配菜和湯，份量十足。許多網民都大讚排骨有厚度，口感酥脆，並認為滷肉飯的滷汁非常香。

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東一排骨 地址：台北市中正區延平南路61號 營業時間：星期二至日10:00 - 20:00

【2】鼎泰豐 —— 排骨蛋炒飯

聞名國際的鼎泰豐，是很多人去台灣必訪的餐廳。雖然餐廳的小籠包是招牌餐點，但許多網民都推薦「排骨蛋炒飯」這道菜。記者在台北吃過，覺得排骨炸得香氣十足，肉質非常軟嫩，毫不油膩，炒飯亦粒粒分明，乾濕度恰到好處，認為這道菜是鼎泰豐最好吃的餐點。

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鼎泰豐 全台均有分店 查詢分店地址： http://www.dintaifung.com.hk/shop.php?country=2

【3】台鐵便當 —— CP值最高

台鐵便當一向都很受歡迎，根據台鐵統計，一年銷量超過1000萬個，非常驚人。台鐵便當共有13款，而且全部都很便宜、非常足料。當中較受歡迎的是排骨便當。不少網民表示排骨非常入味，肉質不會乾柴，而且還有酸菜、豆干、滷蛋等配菜，非常抵食。記者早年第一次去台灣旅行時亦曾經吃過，覺得味道頗為驚喜。

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台鐵便當 全台均有分店 查詢分店地址： https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip004/tip421/storeLocation

【4】正忠排骨飯 —— 人龍連鎖便當店

「正忠排骨飯」起源於高雄，有接近30年裡歷史，在全台灣擁有多間分店。排骨便當裝有三種配菜，並放上一大塊豬扒，而且價錢親民，非常受台灣人歡迎，店外經常大排長龍。雖然早前因為台中一間分店拒絕送外賣到某間醫院而引起爭議，但因為餐廳及時妥善處理，避免了網民的抵制。

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