世界10「大」豪華酒店拉斯維加斯佔8間！每日住1間房　17年先住完

新冠肺炎肆虐，未能外遊只能眼睛去旅行！去旅行，入住的酒店也是旅程中重要的一環，以下將為大家介紹全球極具特色、規模最大的10「大」酒店——而全世界最大的酒店竟然有6千間房，一晚更只索價港幣172元。

1. 馬來西亞－高原雲頂世界渡假村第一世界酒店（Resorts World Genting - First World Hotel）

在飯店內還設置主題樂園、購物中心及美食天堂。（雲頂世界官方網站）

雲頂高原位於海拔約2,000公尺的高山上，距離吉隆坡只有一小時車程，對於炎熱的亞熱帶氣候來說，雲頂高原是一個避暑勝地，而這裡也是馬來西亞唯一一個合法的賭場。高原雲頂世界渡假村第一世界酒店客房數高達6,083間，平均房價每晚172港幣起，如果每天住一間房，需要將近17年才能住完…

2. 拉斯維加斯－美高梅大賭場酒店（MGM Grand Hotel & Casino）

米高梅大賭場飯店以電影《綠野仙蹤》為主題，每晚房價417元起（MGM官方網站）

美高梅大賭場酒店整體建築以電影《綠野仙蹤》為主題，使用大量的綠色坐落於拉斯維加斯大道上，建築十分醒目。飯店內有著5,000間客房，同時也是全美國設施最大的酒店，酒店內除了具備購物中心及賭場之外，著名太陽劇團（Cirque du Soleil）《KA》秀以及知名魔術師大衛高柏飛（David Copperfield）演出都進駐於美高梅大賭場酒店內。

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3. 拉斯維加斯－樂蜀酒店（Luxor Hotel and Casino）

拉斯維加斯金字塔賭場飯店每晚房價213元起。（gettyimages）

位於拉斯維加斯大道上最南邊的樂蜀酒店，酒店以古埃及金字塔形建築著稱，建築本身貫穿古埃及元素，擁有4,400間客房，酒店出入口即是一座雄偉的人面獅身像。位於金字塔內牆的房間，都需要乘搭與外牆呈現39度角的電梯才能到達，強調旅客入住金字塔內的真實感。

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4. 拉斯維加斯－凱薩宮渡假村及賭場（Caesars Palace - Resort & Casino）

凱撒宮渡假村及賭場是以氣派的羅馬主題與希臘神話形成的宮殿。（caesars官方網站）

凱薩宮渡假村及賭場是拉斯維加斯大道有著超過50年歷史的老字號賭場型酒店，擁有4,391間客房，以氣派的羅馬帝國為主題，酒店內隨處都可以看到知名的希臘神話雕刻復刻版，在每天晚上的11點，可以至凱薩宮商場欣賞獨有的雕像秀，表演中也大量使用水及火，雖然是免費的秀，但就燈光及音效都是在水準之上。

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5. 拉斯維加斯－威尼斯人拉斯維加斯酒店（The Venetian Las Vegas）

威尼斯拉斯維加斯飯店以義大利威尼斯水都為主題。（Venetian Las Vegas官方網站）

位於美國拉斯維加斯大道上的賭場型酒店，屬於大道上精華地段，擁有4,028間套房，以著名的義大利威尼斯水都為主題，走在大道上經典的鐘樓以及里阿爾托橋馬上就能吸引目光，當然也少不了最具代表性的水都運河，乘著貢多拉聽著船夫高亢的歌聲彷彿置身在義大利威尼斯一般。

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6. 拉斯維加斯－阿麗雅娛樂場渡假飯店（ARIA Resort & Casino）

艾莉亞娛樂場渡假飯店曾獲評為「史上最高科技酒店」。（aria.mgmresorts官方網站）

由兩棟摩天大樓所連結而成的阿麗雅娛樂場渡假飯店，位在絕佳的地理位置－大道中的City Center，從客房向外眺望就是五光十色的拉斯維加斯大道。其飯店擁有4,004間客房數，部分設施獲美國汽車協會(AAA)五顆鑽石評等。飯店內有著高級現代化風格，也被美國《大眾機械雜誌》評為「史上最高科技酒店」，由於每間客房內有著電子控制面板，可以調節溫度、開關窗簾，甚至還有連通其他酒店的電車。

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7. 澳門－喜來登金沙城中心大酒店（Sheraton Grand Macao Hotel）

澳門喜來登金沙城大酒店可欣賞金光大道景致。（marriott官方網站）

位於澳門喜來登集團下的金沙城中心大酒店，由設兩座大樓『浩天樓』及『宏地樓』所組成有4,001間客房，是澳門最大型的酒店，酒店內設施當然也是不可少的。飯店內的表演秀是與中國文化相關的《西遊記》，場景的變換及人物角色旅客看過都大呼過癮。

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8. 拉斯維加斯－石中劍賭場酒店（Excalibur Hotel Casino）

石中劍酒店設計皆環繞著亞瑟王的故事，建築為城堡造型（excalibur.mgmresorts官方網站）

有著城堡外觀的石中劍酒店位於拉斯維加斯大道最南端，有著3,981間客房，酒店設計皆環繞著亞瑟王的故事，建築為城堡造型，而在酒店前的塔樓上還有象徵巫師梅林（Merlin）的人像。除此之外，在表演活動也與主題環環相扣，石中劍獨有的免費魔術秀，想必也是呼應著亞瑟王中御用巫師梅林的角色故事。

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9. 拉斯維加斯－百樂宮酒店（Bellagio）

百樂宮酒店前每天晚上都有著名的音樂噴泉表演。（bellagio.mgmresorts官方網站）

坐落於拉斯維加斯大道中的百樂宮酒店，擁有3,933間客房數。其最著名的地標就是酒店前的人工湖，是走在拉斯維加斯大道上絕對無法錯過的音樂噴泉表演，配合著音樂水舞時而激昂、時而流暢，甚至高達140米的壯觀，常吸引不少拉斯維加斯大道上的旅客共襄盛舉。酒店內著名的太陽劇團超人氣的《O》，有著震撼的水上舞台，與百樂宮酒店的音樂噴泉表演巧妙的相互呼應。

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10. 拉斯維加斯－馬戲團主題公園與賭場飯店（Circus Circus Hotel, Casino & Theme Park）

馬戲團主題公園與賭場飯店擁有多樣遊樂設施。（circuscircus官方網站）

同樣位於拉斯維加斯大道上的馬戲團賭場酒店，擁有3,773間客房數，一直以來都是家庭出遊的首選，酒店內的馬戲團表演活動、嘉年華會以及超過200多樣的遊樂設施，都適合家庭一起同樂，由於地理位置的關係，屬於拉斯維加斯大道上比較寧靜的地段。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】