【台灣南投住宿】來趟生態旅遊　嚴選5間勁Relax自然風酒店民宿！

過慣了營營役役的生活，都忘了自己有多久沒有好好沐浴在大自然之中。近幾年來全球環保意識抬頭，各地都紛紛興起「生態旅遊」，位於台灣中部的南投，更是全台灣指標性的旅遊地點。這次V編精選出位於南投的5間具有環保或生態概念的飯店旅宿，讓大家在高壓忙碌的生活餘暇，能夠來趟輕鬆樂活的小旅行，感受大自然之美。

1. 埔里－水泥角生態民宿

這間位於以生態旅遊聞名的桃米社區中，從建築的規劃設計到施工，都非常重視環境的維護，同時也在民宿周圍種植大量的植物，讓整座建築融入自然環境中。至於設計層面，從裡到外都透過簡單舒適的建材，讓人感覺到輕鬆自在的度假氛圍，盡情與自然共居共生。

+ 3 + 2

2. 魚池－日月潭秘密花園

以木質調為主的建築設計，視覺上溫馨又和諧，搭配外觀的植物與花朵點綴，讓人彷彿置身在森林的小木屋中，而且在房間內就可以感受到和煦的陽光灑落，同時還能聞到淡淡木頭與花香，讓人可以徹底放鬆紓壓。

+ 7 + 6 + 5

3. 魚池－日月行館國際觀光溫泉酒店

酒店周圍種植超過10公尺以上的百年松柏，庭院還有蘭花植栽、獨立造景庭園，讓遊客在酒店內就可以體驗到優雅又愜意的景致，而且酒店還面相絕美的日月潭湖景，一次把大自然風光盡收眼底。

+ 7 + 6 + 5

4. 魚池－雲品溫泉酒店

近年來開始提倡環保的「雲朗集團」即將於2020年起在位於日月潭的雲品酒店不主動提供一次性備品，更將瓶裝水改成公共的氣泡水機，讓環保徹底落實到旅行中。

+ 8 + 7 + 6

5. 魚池－涵碧樓酒店

以主打頂級酒店成為大家夢寐以求的旅遊住宿首選的涵碧樓不僅擁有可以俯視日月潭絕美湖景的地理優勢，酒店更會為了一年四季，精心布置飯店內裝，讓大家每次前來都能有不一樣的風景可以欣賞。酒店的泳池更有「滿水位」的秘密設計，讓人置身泳池時看不到泳池的邊界，打造視覺上的無邊際泳池，可以將泳池、湖水與藍天連成一線，讓人在度假的同時也能感受到大自然注入的巧思。

+ 3 + 2

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：生態旅遊正夯！精選南投5間提倡減塑、融入自然的旅宿】