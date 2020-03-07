躺於酒店房看星空極光！盤點全球7間透明圓形房　超浪漫住宿體驗

近年來出國旅遊不再只是著重在景點的有趣、熱門，從出發搭乘的飛機、到當地下榻的房源也漸漸成為旅行重要的環節，所以現在有許多酒店開始結合當地優勢搭配創意設計，讓喜歡嘗鮮的旅人可以有新的選擇。這次V編就先介紹全球幾個設計成夢幻透明圓形房源，入住其中宛如置身泡泡屋中唯美又特別，不論是在北歐賞極光、東南亞看大象、中東看沙漠或是非洲看海洋都有，絕對可以稱得上是此生必住清單。

1. 金冠－萊文伊格魯特度假屋酒店（Golden Crown - Levin Iglut）(Booking.com評分：8.9)

位於極光人氣地芬蘭，更坐落最北方行政區拉普蘭區的烏蘇瓦拉山（Utsuvaara Fell）上，位置上更顯得怡然自得，這裡的玻璃冰屋比起大家的印象中更加寬敞奢華，吸引全球旅人爭相入住，除了有機會欣賞到絕美極光，白天還能一覽一望無際的純白雪景與多變山景；部分冰屋外頭直接設有專屬熱水按摩池，體驗難得的零下戶外體驗。

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2. Arctic SnowHotel & Glass Igloos (Booking.com評分：8.3)

說到透明泡泡屋，怎麼能不提到賞極光的人氣國度芬蘭呢？這間坐落在北極圈的房源獨特的「玻璃穹頂冰屋」，不僅可以在室內躺著看著漫天星空與需要好運才能看到的極光，同時材質也選用可以保暖的特質，不用在零下氣溫中追極光。此外，酒店還貼心提供了Aurora Borealis通知服務，確保世界各地專程前來的客人不會錯過北極光。除了極光外，酒店也提供了雪地桑拿、室外按摩浴缸等，更可以從事雪雕、冰釣等特色活動。

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3. 太陽城宿營地（Sun City Camp）(Booking.com評分：8.8)

同樣位於約旦瓦地倫沙漠中，這個營地最具特色的就是「火星人帳篷」，側面一整片透明材質讓遊客在帳篷內就能盡情享受不被遮蔽的全方位美景，不論是白天的漫天黃土還是夜晚的無垠星空都讓人十分嚮往；除此之外，旅客還可以在營區周邊騎馬，體驗貝都因人的放牧生活。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿精選／躺在房間內看極光、星空好浪漫！全球7間特色「透明屋度假房源」盤點】