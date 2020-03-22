【Glamping】亞洲5大豪華露營推介 : 沖繩海景帳篷、澳洲曠野小屋

五星奢華飯店、特色青年旅宿、特色民宿都住過了，出國玩想感受不一樣的住宿氛圍，就體驗一晚豪華露營吧！「Glamping」一詞近幾年在歐美勁Hit，其實亞洲也有許多豪華的露營住宿，只要攜帶輕便的隨身行李就能輕鬆遠離塵囂，享受大自然的美景。

1. 波上之森自然度假村豪華露營酒店－名護，每晚約港幣$1533起

日本沖繩一向是旅遊熱點，除了陽光與海灘之外，沖繩其實也有Glamping住宿。酒店不僅有一般客房還有帳篷選擇，每個帳篷皆設備齊全，豪華大床、基本日常用品一應俱全，讓旅人在露營時也能感受到像家一樣的舒適。酒店靠近海灘，走出露台花園美景就盡收眼簾，且鄰近著名景點Warumi橋以及古宇利大橋。

2. 赫施奧托半豪華露營酒店－今歸仁，每晚約港幣$1533起

同樣位於沖繩的赫施奧托半豪華露營酒店，每一間活動房屋外都設有露營帳篷，讓旅人親近大自然。每間房内更設有簡單廚具，與朋友來個廚藝大車拚，然後在帳篷品嚐，體驗類露營的樂趣。

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3. 韓國努萊格戈爾酒店－光陽，每晚約港幣$810元起

位於韓國光陽的努萊格戈爾酒店提供奢華帳篷，營地更設有野餐區及烤肉架。如果花季前往，旅人可一邊欣賞綻放的花卉、一邊與家人朋友享受郊遊野餐的樂趣。熱門景點麗水鐘浦海洋公園、裕達公園和金烏山也在同一區内，遊覽後傍晚再回到營地感受郊區的寧靜。

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4. 泰國大象森林保護區飯店－巴東，每晚約港幣5855元起

位於巴東的大象森林保護區飯店，飯店設有多個豪華帳篷，優美的山景及湖景就在眼前，被大自然的氣息濃濃包圍，在泰國也不可錯過陽光與海灘，只需步行20分鐘內即可到達芭東海灘，附近還有購物中心及夜市。

5. 澳洲邦哥邦哥曠野小屋－波奴魯魯，每晚約港幣$2820元

澳洲作為Glamping的發源地，有許多豪華露營選擇，位於澳洲波奴魯魯國家公園的邦哥邦哥曠野小屋所在公園為世界自然遺產之一，住滿了約130種的雀鳥和澳洲特有的釘尾小袋鼠和短耳岩袋鼠，加上地形獨特，適合熱愛大自然與冒險的旅人。

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