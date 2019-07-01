【日本親子遊】遠離鬧市體驗田野風光　精選五個日本Glamping地點

Glamping, 由Glamorous（華麗的、奢華的）和Camping（露營）兩字所組成的新詞，也就是所謂的「豪華露營」。旅客不用預備任何露營工具，便可輕鬆享受舒適的野營之旅。景色多樣的日本有不少提供Glamping的營地，以下五個Glamping地點各有特色，適合家庭體驗田野風光。

（網絡截圖） 1.GRAX PREMIUM CAMP RESORT 京都琉璃溪（るり渓） 營區位於大阪·京都中心地出發約1小時內就可以到達的京都府南丹市，有九款帳篷可供選擇，附近有露天溫泉和泳池等設施，或在るり渓谷登山或者鍛煉。亦可預定食物，無需自行準備帳篷和食材，輕鬆戶外享受自然風光。 營區資訊 營區名稱：GRAX PREMIUM CAMP RESORT 京都るり渓 營區地址：京都府南丹市園部町大河内広谷1-14 Tel: るり渓温泉 0771–65–5001 官方網站：http://www.grax.jp/

（網絡截圖） 2.THE FARM 在THE FARM體驗遠離喧囂的農場豪華露營，營地距離東京只要1個半小時，露營農場還有小動物，例如小羊與小馬陪伴。農場就算在山裏Wifi依舊良好，相應設置完善，家庭不必事前準備太多東西，輕鬆來度假。一邊眺望星空，一邊享受BBQ，更可用自己收穫的蔬菜做料理，多一份務農樂趣。THE FARM設七款營地供選擇，例如江景帳篷、森林帳篷 、限定大露台帳篷等。 營區資訊 營區名稱：THE FARM 營區地址：日本千葉縣香取市西田部738 Tel: +81-478-79-0666 官方網站：https://www.thefarm.jp/camp.html

+ 4 + 3 + 2

（網絡截圖） ３.Pica初島Island Resort 臨近東京的熱海地區一向是日本熱門旅遊勝地，從熱海港搭高速船Ile De Vacances號約25分鐘即可到達位於丘陵坡上的別墅設施「初島Island Resort－Island Camping Villa」。無論是度假別墅、露營車還是景觀別墅都各有特色，更可享受露天浴場 海泉浴｢島の湯｣、熱帶花園、遊樂設施 ｢冒險島（アドベンチャーアイランド）｣等。 營區資訊 營區名稱：PICA初島Island Resort－Island Camping Villa 營區地址：〒413-0004静岡県熱海市初島 PICA初島 Tel: 0557-67-2151 官方網站：https://www.pica-resort.jp/hatsushima/ Facebook:

+ 2

（網絡截圖） ４.虹夕諾雅（富士） 虹夕諾雅位於富士位於高約100公尺的山腰處。外形簡單、如望遠鏡般的箱型客艙面湖而立。循著清香往上來到木梯層疊而成的雲端露台，柴火燃燒的濃郁香氣撲鼻而來。除了大自然帶給聽覺、視覺、嗅覺的饗宴，還可以來杯威士忌滿足味覺享受，絕對是豪華之選。 營區資訊 營區名稱： 虹夕諾雅 營區地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408 Tel: +81-555-76-5050 官方網站：https://hoshinoya.com/fuji/zhtw/

（網絡截圖） 5.STAGEX高島 STAGEX高島處於滋賀縣高島市新旭，前身是風車村公園，所以保留了很多風車。住宿區有帳篷型、木屋型、寵物帳篷、風車帳篷和燒烤帳篷五種，帳篷內應有盡有，裝潢用心，另設烤肉區和Café。晚餐更有機會吃到日本三大和牛之一的近江牛！ 營區資訊 營區名稱：STAGEX高島 營區地址：滋賀県高島市新旭町藁園336 Tel: 0740-25-8212 官方網站：https://www.takashima.stagex.jp/

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***