全港4大Glamping豪華露營推介　蒙古包、透明圓形帳幕睇星星

天氣轉涼，又是去郊外親親大自然的時候。近年潮興camping ，不過都市人愛方便，無需準備任何露營用品的Glamping（豪華露營）應運而生，輕輕鬆鬆就可以體驗野外露營的樂趣！《開罐Opener》整合了全港4個Glamping營地，約好時間隨時起行！

【1】平均每人$180：波希米亞風圓帳營

（香港青年旅舍協會網站圖片）

香港青年旅舍協會的「兩手fing-fing去露營2.0」計劃，意思就是「兩手fing-fing」便可以體驗野外露營的樂趣，親親大自然！波希米亞風圓帳營（Bell Tent）最多可入住6人，除備有枕頭、床鋪、充氣睡墊、茶几等基本設施外，還有小型貯物箱、露營燈和三角小彩旗裝飾。營地有無線上網服務和多款紙牌棋盤遊戲，不過廚房及浴室則是公用要跟其他營友share。香港青年旅舍協會的昂坪戴維斯青年旅舍、白沙澳青年旅舍及白普理堂旅舍也有這個圓帳營。收費方面1至3位總數港幣$540起，其後每位加港幣$180起。

抵玩指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

環境美觀指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

設施便利指數 ⭐⭐⭐⭐

+ 13 + 12 + 11

香港青年旅舍協會 YHA昂坪戴維斯青年旅舍：大嶼山昂坪 YHA白沙澳青年旅舍：西貢白沙澳海下路 YHA白普理堂赤徑青年旅舍：新界西貢赤徑

【2】連風筒也有的觀星營：長洲西灣蒙古包及觀星圓拱屋

（西園網站圖片）

位於長洲西灣的西園營地，設有3個蒙古包，內裡模擬用木桿，牛皮，毛氈，繩索綑紮而建，圓頂天窗可觀賞星星，走出蒙古包還可以近距離望到海景。而另一款觀星圓拱屋營區的觀星圓拱屋，住客可以透過落地天幕觀星。兩款帳幕也可以容納4人，有冷氣、冷熱水淋浴及獨立衛生間，還有毛巾、拖鞋，最窩心竟然有埋風筒！園內有燒烤爐可以租用，場內有購物中心，有飲品、食品、零食、早餐食品、個人護理用品、防曬用品、生活雜貨、燒烤野餐用品供應。蒙古包4人營$2,180元起，觀星圓拱屋4人營$2,480元起。

抵玩指數 ⭐⭐⭐⭐

環境美觀指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

設施便利指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 9 + 8 + 7

西園 地址：長洲西灣

【3】冷氣帳幕內看星星：貝澳星空帳幕

（星園 Galaxy Garden Facebook圖片）

星空帳幕有空調系統，可以舒適地透過透明「天花板」的觀星。小型星空帳幕可以住2至3人，大型星空帳幕可以住4至7人。兩款帳幕也有戶外檯椅連遮陽防雨帳篷並茶几、坐墊、野外燒烤爐、電風筒、藍芽擴音器、USB充電位和Wifi上網，可以預訂燒烤包。價錢方面小型帳幕950元起，大型帳幕1,450元起，視乎日期而定。

抵玩指數 ⭐⭐⭐⭐

環境美觀指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

設施便利指數 ⭐⭐⭐⭐

星園 地址：大嶼山貝澳牛坳園48號

【4】360度享受大自然景色：流浮山全透明波子營

（名樂漁莊網站圖片）

波子營是靠充氣支撐，全透明波子營內裡設有充氣睡床和充氣梳化。想有高私隱度，可以選擇半透明波子，同樣可以看到野外星空，浪漫又寫意。附設冷暖氣空調，有雙人及單人被、枕頭、沐浴用品及毛巾，但需使用公眾淋浴間及洗手間。飲食方面，營地可以代訂燒烤。全透明波子可住2人，每晚800元起；半透明波子營可住2至3人，每晚1100元起。

抵玩指數 ⭐⭐⭐⭐

環境美觀指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

設施便利指數 ⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

名樂漁莊 地址：元朗流浮山上白泥稔灣路

服務內容及收費以報導當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。