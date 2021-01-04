監獄、修道院、圖書館…盤點世界各地6間古老建築改建特色酒店！

你相信嗎？每棟建築其實都有屬於自己的故事！近年來，歷史建築改造風潮在台灣興起，也正因如此，越來越多旅人旅遊時會選擇造訪、甚至是入住這些充滿故事的特色建築。看準這個風氣，Booking.com特別精選出全球6家最具特色且可入住的歷史建築，對於那些熱愛歷史文化，或者想沉浸在過往故事，體會歷史建築獨有浪漫氛圍的旅人們來說可是再適合不過的！

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1. 比利時根特─1898郵政飯店，郵局改造成高雅飯店

「1898 郵政飯店」為根特市中心經典的歷史建築，原為根特中央郵局。當初是為了1913年的世界博覽會所建造，由Louis Cloquet和Stephane Mortier親手設計，現則改建為優雅高貴的精品飯店，飯店的招牌地標是52公尺高的鐘塔，合併了歌德復興與新文藝復興的建築風格也令旅客耳目一新。

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2. 丹麥霍森─SleepIn Fængslet，監獄搖身成為特色青旅

「SleepIn Fængslet」位在這棟前身為州霍森州立監獄之中，對於監獄內部格局或歷史感興趣的旅客，現在不需要犯罪也能入住感受獨特的住宿體驗！客房的設計，還保留原本監獄的柵欄以及囚犯在牆上的塗鴉，而共用的衛浴設施則設置在大廳，此外，館內也同步設立博物館供旅客了解這幢建築的歷史，一窺過往囚犯的生活。

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3. 美國底特律─基石飯店，消防局化作的獨特飯店

「底特律基石飯店」的前身為底特律消防總局，1929年開始運行，是密西根第一座消防局，是一棟以鋼鐵為邊框架構的5層樓新古典主義建築，飯店的現代化設備加入了歷史元素，內部設立的餐廳供應美國現代料理，還有經驗老道的調酒師在吧檯提供無微不至的服務；此外，旅客也能夠在這間飯店內欣賞到許多當地藝術家的作品。

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4. 荷蘭阿姆斯特丹─安達仕王子運河凱悅概念飯店，圖書館重新詮釋前衛住宿

位在阿姆斯特丹運河中心地帶的「阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店」，雅緻的建築外型妝點著自然的石雕，原為城市的主要圖書館，2007年，圖書館移到城市的另一端，這裡便被改建成美麗的五星級飯店，飯店特別邀請設計鬼才Marcel Wanders打造高雅前衛客房，飯店的 Bluepoon餐廳也提供每日新鮮食材烹煮的荷式料理。

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5. 德國漢堡─校舍飯店，學校校舍華麗升級現代旅店

原本為學校校區，2013年搖身一變成為具現代設計感建築的「校舍飯店」，提供全球旅客舒適的客房，飯店每日提供新鮮現做的早餐，其中最有特色的，就是將原有的校舍磚牆作為復刻元素融入現代化設計中，讓旅客能一同回顧校園歷史，感受舒適安靜的氣氛；此外，飯店也隨時歡迎旅客在酒吧裡小酌一杯放鬆身心。

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6. 秘魯庫斯科─貝爾蒙德修道院飯店，修道院注入新生成奢華飯店

位在庫斯科市中心，距離熱門景點兵器廣場僅兩個街區距離的「貝爾蒙德修道院飯店」本身就是一座歷史古蹟！其前身為歷史悠久的修道院，被美麗庭園的奢華風格富含濃厚殖民風采，庭院中庭還有一棵歷經300年的香柏樹。飯店牆上掛著許多18世紀的宗教藝術品，旅客還可以在享有劇院音響效果的拱型天花板下，享受一頓燭光晚餐。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：監獄、修道院、圖書館全都可以輕鬆住！6間由古老建築改建的特色旅店，優雅呈現當年歷史軌跡】