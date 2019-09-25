【多圖】亞洲首間「IKEA快閃旅店」台北開幕　最受歡迎的房型是…

IKEA在台北打造亞洲第一間IKEA pop-up hotel快閃旅店，9月25日至11月30日登場，供客人試住一晚，共推出9種房型。9月9日開放首輪報名之後，短短9天就吸引超過3萬5千人報名。 據悉，最受歡迎的房型是「新婚夫妻」，其次為「一家大小」與「風格女」，次輪將於10月1日起開放網絡報名，只要有創意又獨特的入住理由，就有機會免費入住。

IKEA pop-up hotel快閃旅店開幕，「新婚夫妻」房是最熱門的房型。（IKEA提供）

台北IKEA pop-up hotel快閃旅店因應不同生活型態，設計了9種房型，包括新婚夫妻、同性伴侶、風格男、風格女、收藏家、新手爸媽、寵物飼主、一家大小、新鮮人，供不同需要的客人作參考。特別的是，為了讓旅客睡得安穩，在check-in時可以先挑選不同軟硬的枕頭，共有3款大人、2款小孩枕頭可選。

房間內也會示範臥室佈置、收納方法等技巧。而且網店上亦有列明各種房型裏用到的傢俱，覺得適合的家品可以容易地查看到產品資訊，一目瞭然。即使報名入住未入選的消費者也可在活動期間內上午11點至晚上8點免費參觀，每間房內均有選用傢俱家飾的清單可供參考。

點擊下圖看IKEA Pop-up Hotel快閃旅店全部主題房間：

+ 7 + 6 + 5

在申請入住IKEA pop-up hotel快閃旅店的報名者中也有不少創意，例如有子女替爸媽申請「新婚夫妻」房，想讓他們重温浪漫；有女友替男友申請「風格男」房，因為覺得男友品味沒有Style；還有男友替女友報名，因為女友太想住，說萬一沒申請成功可能會分手。

至於香港人又能否申請入住？據了解，活動只限台灣宜家卡卡友參加，而要在網上申請台灣宜家卡，則需要一張台灣身份證。所以港人如果想住，可能要想點辦法到當地親身申請宜家卡再報名，又或等待IKEA在香港開pop-up hotel。

（聯合新聞網）