藝術抗疫｜網民留家cosplay名畫　26幅爆笑對比圖　童年梵高超萌

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，為了防疫不少人每日都留在家中，除了看電視、為Netflix、玩《動物之森》，還有什麼方法可以消磨時間？荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）就發起了一個有趣又有藝術教育意義的挑戰，就是叫大家cosplay 名畫！

全球不少博物館都因防疫原因而暫時閉館，荷蘭阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）就趁這個時間，發起了一個「藝術抗疫」的挑戰，創立了Instagram帳戶tussenkunstenquarantaine（tussen kunsten quarantaine 中譯是「隔離與藝術之間」），邀請大家發揮想像空間，在家裡「還原」藝術名畫，上傳上Instagram 並標註他們。

結果Instagram 帳號成立兩周多，已收到超過367張網民投稿，更有超過八萬 followers追蹤這個帳號！👇👇👇記者精選了26張還原度非常高的作品，點擊圖片觀看👇👇👇

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圖片來源：IG@tussenkunstenquarantaine

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新冠肺炎疫情蔓延全球，香港人想去旅行也難！然而足不出戶都可以「去旅遊」，就是上網虛擬參觀世界著名景點。推介10個免費方法，遊覽歐亞各大博物館及景區，包括東京迪士尼的主打光影表演、360度遊覽巴黎名勝、世界文化遺產等。👇👇👇按圖看10個世界著名景點推介👇👇👇

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