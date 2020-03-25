2020年亞洲50大最佳餐廳揭曉　香港8間餐廳上榜　第1位藏身美術館

2020年亞洲50最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaurants Award）昨日（3月24日）公佈，香港共有8間餐廳入榜，分別是大班樓、Belon、Vea、Neighborhood、家全七福、Amber、8½ Otto e Mezzo BOMBANA，以及龍景軒。

「亞洲50大最佳餐廳」 (Asia's 50 Best Restaurants Award) 一直備受餐飲界高度重視，能夠登上這個榜，可算是得到業界最高的認同，亦是不少餐廳和廚師奮鬥的目標。今年受到新冠肺炎（俗稱武漢疫肺炎）的影響，原定於日本九州南部佐賀縣舉行的頒獎禮改以線上直播的形式進行。

由法國籍主廚 Julien Royer 主理的的新加坡餐廳 Odette 連續第二年榮登榜首，第二位則是「本地薑」大班樓（The Chairman），第三位是來自日本的Den。

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圖片來源：Asia's 50 Best Restaurants Award

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