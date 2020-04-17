【日本沖繩】改裝旅行車變海邊流動Salon！髮型師開住工浪跡天涯

「流動販賣」（Ｍobile catering）近年在日本漸漸盛行，例如橫濱有名的移動書店、移動章魚小丸子餐車、流動玩具屋、流動花車…等，這些移動販賣車的主人帶着他們的「流動檔攤」到處走，沒有固定的開店時間，一切隨心。在日本沖繩，就有一輛旅行車長期跟隨主人在海邊「浪遊」。

這樣外觀前衛的銀式旅行車前，總是會搭棚放出椅子，迎着陣陣清爽的海風。單是看外表，你會很難想像這竟然是一間Salon。

梶田是這家名為「3MuraiLife」理髮屋的老闆。2018年，他關閉開了近十年的理髮店，買下一輛旅行車，將之改造成一間流動理髮店。而他的理髮店裡僅僅只有一個座位，也就是說一次只能接待一位客人。

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空間雖小，內在佈置卻一點不失禮。一張客人坐的椅，窗邊整齊地擺放理髮所用的工具，後面的桌上放着招待客人的咖啡。車子的小小空間被梶田裝飾得乾淨明亮，因為梶田喜歡音樂和滑浪，所以車後邊長年堆放着他的滑浪板和樂器。

從小屋的窗子望出去，是一望無際的蔚藍大海。然而正是這樣一家小得不能再小的理髮店，一年就接待了1500名以上的客人，甚至有許多外國的朋友也慕名而來。梶田的海邊旅行車成了「日本網紅打卡點」，漸漸也有新人選擇去房車那裡拍攝具有紀念意義的婚紗照。梶田一起玩音樂的朋友，有時也會在他的理髮店前即興Jam歌。

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這輛移動旅行車不單是一家理髮店，天氣好的時候梶田的妻子還會為海邊的客人們提供咖啡和食物。有時候夫妻倆的寵物犬「陽太」也會出來接待客人。

爸爸坐在車外，邊吃三明治，邊喝着咖啡，看着孩子們在海邊玩耍，媽媽則可以去美容院放鬆整理自己，這是梶田最初開理髮店時腦海裡幻想的場景，如今都已實現。

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旅行車的玻璃都是單向鏡，這樣也解決了許多人不喜歡在剪頭髮時被窺看的尷尬，只要走入車廂，這就是專屬於你的放鬆時光。

有時候工作到晚上，梶田就會在車上掛起LED燈，人們坐在燈下喝咖啡閒聊，頗有些「午夜咖啡館」的味道。

因為熱愛大海的神秘和澎湃的激情，梶田選擇到海邊生活，而不是繁華的都市。如今他在幾個海灘之間不定期遊走，見證着海邊的每一次日出日落。除了自己對大海的嚮往，梶田也希望能給那些同樣喜歡大海的朋友一個能夠放鬆休息的地方。

日將落下，結束了一天工作的梶田夫婦和朋友享受大海帶來的的寧靜，或許這也是你想要的生活？

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