北海道「追魚美少女」　以公路電影視覺記錄每次絕對零度釣魚之旅

北海道女孩Sayaka，為遠離繁華的都市生活，三年前來到了冰天雪地的北海道。她下定決心買下了一座老房子，決定一個人留在這裡生活。房子上方於一片茂密的白樺樹林，映入眼簾的盡是冬日山景，沒有一絲人煙。

Sayaka看起來是個可愛的鄰家女孩，但她的愛好卻比較跳脫：喜歡釣魚、露營、飲啤酒…誰能想到她超萌的外表下，藏着一顆「佬味」的心呢？

Sayaka看起來是個可愛的鄰家女孩，但她的愛好卻比較跳脫：喜歡釣魚、露營、飲啤酒…誰能想到她超萌的外表下，藏着一顆「佬味」的心呢？（IG@say7806）

北海道漁業資源豐富，可以說是Sayaka的天堂。熱愛釣魚的她，一有機會便會揹住器材跟朋友們到不同地方釣魚，並拍片放上Youtube channel「さやかの釣り旅」。每一次的拍攝記錄，都美得像是公路電影。現在就讓我們跟着Sayaka一起見證不同季節，走遍北海道吧！

Sayaka將她每一次的釣魚旅程都記錄下來，高清拍攝加上靚景，看着看着就如去了一趟公路電影之旅▼

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收起魚竿後就要開始準備午餐，斬柴、烹調親手釣的魚獲、大啖暢飲放在戶外天然冰雪凍的啤酒，就是Sayaka的日常▼

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在你不知道的地方，有一個小女孩帶著兩隻狗和一個小雪人，正過着夢幻般的童話。生活有的人在熱鬧的都市能獲得滿足，有的人在冰天雪地裡也能過得豐富多彩，最重要的是：要用自己所喜歡的方式過生活。

Sayaka的「戰績」彪炳▼

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