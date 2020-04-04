【日本長野】堅持只賣兩款麵包的鄉郊小店　慢活不強求卻年賺千萬

日本長野縣一間麵包店「わざわざ」，10年來只賣兩種麵包——就是用優質的材料做最普通的麵包。而這家麵包店實在太不像麵包店了——一進去，你說不定會買上一些餐盤碗碟、背包飾品，甚至是一束花、一雙襪子。

+ 4 + 3 + 2

平田遙香是一個出生在東京，成長在靜岡縣的孩子，做過設計師，也做過打碟DJ。小時候的她，總想要去大城市看看；長大了，卻總想着回鄉下住。

19歲那年，少年意氣的她隻身前往東京，沒有目的也沒有遠大的計劃，連學校和專業都是隨便挑選的設計系。每日都是學校、打工、回家的「三點一線」，甚至每次連搬家都是被迫，不是租約到期了就是同居室友要搬走了。因此她沒有對任何一個住過的地方有很深的感情，生活渾渾噩噩。

直至一次偶然的機會，她接觸到了DJ，並開始了一段長達7年的職業DJ生涯。那時的平田遙香一度認為找到了自己的「天職」，為此投入了全部精力的她，在日本DJ圈闖出了自己的天地，亦曾經成為國外DJ表演的特邀嘉賓。2004年24歲的她，跟隨因工作原因而被調往長野縣的丈夫，開始了她的「鄉村生活」。

起初，他們每個月都要回兩次東京，但是漸漸地兩人都喜歡上了這裡自由自在天高雲青的生活。夫婦二人還向周圍的農人租來了一塊地自己耕種，並決定「不再回東京」。平田開始在社交平台上分享這種寧靜的鄉村生活，並吸引了不少粉絲。

起初，他們每個月都要回兩次東京，但是漸漸地兩人都喜歡上了這裡自由自在天高雲青的生活。夫婦二人還向周圍的農人租來了一塊地自己耕種，並決定「不再回東京」。平田開始在社交平台上分享這種寧靜的鄉村生活，並吸引了不少粉絲（IG@wazawazapan）

29歲那年，得知自己懷孕的平田決定重新規劃生活。從小就對動手做料理感興趣的她，也就在這時想到要開一家賣麵包和日常用品的店，有美食也有生活。

2009年9月，平田的麵包店「わざわざ」開業。她像曾經投入DJ事業一般，將熱情全部灌注到了自己的新事業裡。從開牧場的鄰居那裡購買最新鮮的牛奶、混合國產小麥和自家制的天然酵母、發酵牛油等這些對身體健康有益的原材料來烤制麵包。

+ 2

當時她的「店面」僅是自家玄關的一小塊地方，每星期一天，她會把做好的麵包放到玄關售賣。即使後來變到一周開業兩天，她的麵包仍是在當天都被販售一空。最初是周圍的鄰居們，再後來她的麵包在當地也越來越有知名度，來自客人的需求越來越多。於是，平田就在自家的房子旁邊，建了一棟小平房作為正式的「麵包店」。因為夫婦二人的家住在山上，所以當地人一提起平田的店就知道是「那間主婦開在山上的麵包店」。

平田在店的正中，用石塊搭了一個最傳統的「窯子」。用窯子烤出來的麵包，有着焗爐焗出來的麵包所沒有的口感，外皮香脆可口，內裡蓬甜柔軟。除了醒目的石窯以外，小店裡還擺放了各種大大小小的日用品，這些都是由平田精心挑選過後陳列出來的。

麵包店每週只營業3天，在營業日的早上4點半，平田早早就起床做準備工作。起爐、揉麵、發酵...掌握好最佳火候是一件非常不容易的事，平田每次都會小心操作，在焗製麵包的過程時刻守在旁邊（IG@wazawazapan）

麵包店每週只營業3天，在營業日的早上4點半，平田早早就起床做準備工作。起爐、揉麵、發酵...掌握好最佳火候是一件非常不容易的事，平田每次都會小心操作，在焗製麵包的過程時刻守在旁邊。每次焗制前，石窯都需要花近4個小時將窯內溫度上升至400度以上。當溫度到達400度時，窯內會呈現灰白色，之後再將碳化的木頭移至下方的槽內放置。將窯艙清理乾淨後，再將溫度降至200多度，這時才可以將發好的麵團放入窯內焗。

最初為了滿足客人們的需求，平田像一般麵包店一樣推出了數十種款式的麵包，小店的人氣也日漸上升。然而，作為一個家庭主婦，除了自己的事業，平田更需要忙活數不清的家務以及湊小朋友，如此繁忙的生活漸漸壓得她喘不過氣來。

她發現為了提高效率，焗出來的麵包品質就會降低，另一方面她也很難精心地照顧小朋友。於是，平田狠下了心，將麵包的種類減成兩種，只剩下「方形麵包」和「禦牧原農夫麵包」。

+ 5 + 4 + 3

即使當時客人因為麵包種類減少而流失了許多，平田也不後悔。對於她來說，個人的夢想和家庭之間是需要平衡的。有空的時候，平田會拜訪朋友、到處探店收集美好，把生活過得如詩一般。充實滿足的她，想把自己的這份幸福分享給更多的人，於是發起了「每日一餐」的活動，利用店內的兩種麵包，搭配各種不同的食物，變成一頓美味營養又豐盛的早餐。

這令平田的麵包店再次吸納了一大批粉絲，生意逐漸火起來。除了主打的麵包之外，平田又為店裡增加了許多充滿日式生活美學的好物：服飾鞋襪、茶飲雜貨、還有各式各樣的「小玩意」，將她的店裝飾得充滿生氣。一個人忙不過來後，平田招募了許多與她志趣相投的店員們，令店裡充滿了歡聲笑語。

+ 3 + 2

慢慢地，小店成了她的「第二個家」，丈夫也辭去了工作陪着她一起經營麵包店。原本小小的麵包店在他們的用心經營下知名度越來越高，甚至成了許多人來到長野縣觀光必打卡的地方，營業額更是超出了一般普通的麵包店好多倍。在一周僅營業3天的情況下，平田的小店一年的營業額竟達到了1億7500萬日元（約1257萬港元）。

而對於平田來說，比賺錢更重要的是家庭。她為人妻子，也是兩個小朋友的母親。當你熱愛生活，生活也必會予以回報——知道自己所求，然後放手去做吧！

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】