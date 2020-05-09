重慶書酒館自信8000藏書本本精品　深夜食堂Corner讓知音圍爐夜話

詩酒趁年華，書與酒相遇，從來都是古今文豪的心頭好。若想吟詩又品酒有一個去處，在山城重慶的「刀鋒書酒館」裡，有書又有酒。

我們先說書，刀鋒書酒館裡的書有8000多冊，每一本都是老闆一本一本精心選出來的。沒錯，是一個人選出來的一聽這就是個大工程，開業前他選了大半年，開業後也在陸陸續續地添置新書。選書工作做好了，圖書總要分類，一個人做，怎麼弄？我們擔憂的反而不是問題，因為這家書館的一大特色就是書籍不分類，不像傳統書店那樣書籍的類別明了找起書來容易。走到那一個區，尋自己的心頭愛，有就是有，沒有再找下一本。

想要方便，你在這兒求不到，因為老闆就是想讓你跳出原有的閱讀偏好。隨機遇見一本好書，說得浪漫點，是想讓你體驗一種初次邂逅的感覺。老闆確信你遇見的是一本好書，他的底氣來自對書的精心挑選，還有就是他信他懂書。

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再提到種類，就不得不提老闆的又一個自創「one for read,one for sale」，一本用來賣，一本用來看。雖然書有4000多種，但每一個種書只有兩本，看還是買，看你的需求。但除了這兩個選擇，在這兒你應該也做不了其他事情，比如說玩手機：「老闆，請問WiFi密碼是多少？」丶「WiFi密碼藏在書裡面，我店裡8000多本書，其中有100本裡夾着密碼。」丶「……」丶「給個提示，在2000年之前的諾貝爾文學獎獲獎者作品裡找。」這一神奇操作挺吸引人，估計也會讓人「恨」得牙癢癢。

再提到種類，就不得不提老闆的又一個自創「one for read,one for sale」，一本用來賣，一本用來看。雖然書有4000多種，但每一個種書只有兩本，看還是買，看你的需求（小紅書＠依然是Em）

對這一設計，老闆又有話說：

我覺得現代人專心閱讀已經是一種奢侈了。其實一開始我壓根就沒打算給WiFi密碼，可轉念一想這是反市場規律的，不願意直接告訴他們，我就想到了這樣一個遊戲。 重慶刀鋒書酒館老闆

重慶刀鋒書酒館（小紅書＠依然是Em）

如果你實在想休息休息，又不知道2000年前諾貝爾文學獎的獲獎者有哪些，那你可以去吧台來一杯小酒嚐嚐。除了一般酒館都備著的進口精釀啤酒，這兒的黑板上還寫著桂花冬釀、楊梅酒、石榴酒、桑葚酒等等。這明顯是按照節令來的，比如蘇州的桂花冬釀酒，一般只有在冬至前後才有，而桑葚、石榴則是入味甘甜的果酒。看酒的種類，就知道老闆的酒館不是我們印象裡「大口喝酒、大口吃肉」的酒館，他要的風格就像巴黎街頭的那些小酒館。來這兒扎堆的不一定是大文豪，只要你愛書就能來，大家一起品書、喝酒、聊天，何樂而不為。

有酒、有書還不夠，老闆還想要他的書酒館裡裝滿故事，講故事得在館裡單設一個區。書店是L形的，進了門往裡走，中間是用書架做成的一個通道。走到最裡面，那個20多平米的回字形的吧台，就是深夜食堂了。老闆承認是出於喜歡日劇《深夜食堂》，一直想有一家自己的深夜食堂，他還專門邀請了日料師傅來做暖心料理。每天十點之後開業, 最多只接待十位顧客。

他要的風格就像巴黎街頭的那些小酒館， 來這兒扎堆的不一定是大文豪，只要你愛書就能來（小紅書@重慶刀鋒書酒館）

聽起來，這種模式並不見怪。可是別忘了，總是別出心裁的老闆，又怎麼甘心趨同呢？他發明了一個專屬的圍桌遊戲，每一場遊戲裡都有一個命題，比如講述「一生中最美妙的時刻」或者「一次難忘的旅行」，是為書酒夜話。碰上老顧客, 生動的故事就一個。接著一個可如果你不是其中一員，硬是沒話說也沒關係，你可以店裡找一本詩集當場朗誦，甚至隨便聊點兒什麼也無妨。

聊了那麼久，老闆也該現身了。刀鋒書酒館的老闆叫江凌，是重慶本地人，他愛書，也寫書。連這家書酒館的名字，也同一本書相關—— 毛姆的《刀鋒》。這本書是他幾年前在東南亞遊歷時，在柬埔寨西哈努克港海邊讀的讀過之後, 便引發了江凌對自我生活本質的一種反思 ; 也間接導致了他辭去穩定又高薪的外企職位，又離開充滿希望的創業團隊，像小說的主人公拉里那樣，四處遊歷，尋找內心的答案。他管這叫「晃膀子」，而「晃膀子」的結果是有了這家書酒館。為了裝修這個店，江凌去長江邊撿石頭做書店的裝飾用，書架也都是純手工製作，全程爬上爬下，蓬頭垢面。

Bob Dylan的《Workingman's Blues》是裝修設計店面時期，他每天夜裡獨自開車回家路上的陪伴與慰藉 ; 而法國歌手Gerard darmon的歌是開店之初的每個清晨，江凌一邊整理打掃一邊聽的。有趣的是兩首歌都符合他當時的心境，《Workingman's Blues》中，他聽到的是平凡而艱辛的工人們面對生活時的一種坦然。《And the winner is》中，他聽到的是一種平靜和美好。有這間書酒館之前和之後，其中滋味和老闆的經歷正契合，自然也多了一份感動。

Bob Dylan的《Workingman's Blues》是裝修設計店面時期，他每天夜裡獨自開車回家路上的陪伴與慰藉（小紅書@重慶刀鋒書酒館）

「我能夠想像的另外一個場景，是在重慶的深夜時分，一群人圍坐在桌子旁，桌上有酒。有人在高聲談論著文學與詩歌，有人談論著跨越大洋的旅行，有人彈起吉他唱起了民謠，杯子碰到一起，夢想在清脆作響。鏡頭拉到室外，牆上的招牌在黑暗中發出光亮，那幾個字寫做「刀鋒書酒館」。」

這是老闆江凌曾想到的畫面。夢想不易，開始的時候，一人獨行。如今，是眾人同行，一同品書飲酒過生活，不管是一還是多，這些都發生在這間書酒館裡。對於江凌來說，這就夠了。

刀鋒書酒館 地址：重慶五一路99號協信星光廣場2樓

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