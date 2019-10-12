深圳佛系文青書吧　狗狗看舖、Jam歌睇書全日任坐:顧客歎到似老闆

我們總是說，來深圳就是為了賺錢。大概是因為這座城市，真的給年輕人提供了許多機會。「只要你努力一點，勤奮一些，就會成功。」這是楚平對我說的——她是楚平天空書吧的老闆，她說她很喜歡深圳。每年都要遊行一次的她，去過很多國家和城市，但是最喜歡的還是深圳。 這座城市，空氣很清新，人很溫暖，最主要是自由。

深圳有很多書吧，有情懷的不在少數，但能熬得住時間真正沉澱下來的，楚平天空算是其中一個。楚平天空書吧是楚平三年前開的一間小店，遠離鬧市區，開在老小區裡。如果你對這裡不了解，剛來到這裡看到門面的時候，也許會覺得它過於樸素。門口的招牌都是楚平自己寫的，不規整、很隨意，像是隨手一寫，就掛上了，這很符合楚平的風格，隨性、樸實。

推開門，「獨孤瑞」和「西門黃」會從吧台上站起來跑到面前迎接你，它們是這裡的小主人。店不大，一眼就能看到這裡的全部。地上、牆上、門口都堆着一摞摞的書，亂中有序。每個來到這裡的人似乎都把這間店當作是自己的，想喝什麼全是自助。大家還喜歡擠在吧台和楚平聊天，楚平倒像是客人一樣，坐在吧台外面和大家互相調侃。不想說話就窩在角落裡看書，坐着、躺着都隨意，怎麼舒服怎麼來。

推開門，獨孤瑞和西門黃會從吧台上站起來跑到面前迎接你，它們是這裡的小主人。（深圳微時光授權使用）

楚平說這裡也有些規矩。來了人想看書大家就自覺地一起看起書來，來了人想喝酒大家順其自然就一起碰一杯，屋裡不禁煙，但你要是在看書，就不會有人拿起煙。

書架上的書有將近一半都是朋友、網友、鄰里街坊捐贈的，只能看，不能帶走，也堅決不售賣。進門處的小舞台，楚平會時不時約上三五好友來一場民謠演唱會，如果你會彈結他，大可不必拘謹，拎起牆上的結他暢快的彈唱就是了。

屋子裡的每一個小角落都擺滿了小擺設，細心一點就會發現，這裡的每一個擺設都不簡單。它們都有一個屬於自己的故事，如果你想聽可以跟楚平坐下來讓她好好給你講一番。

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楚平從來不做宣傳，時不時會有小紅書博主到店拍照，她卻連小紅書是什麼都不知道。楚平說是太忙，但其實話裡行間，我知道她不是太忙，而是不會。她不會為了迎合大眾的商業化的發展趨勢，而去做一些自己不喜歡的事情，這很符合她的性格，淳樸且真實。店裡的客流量並不大，平常都是靠朋友和鄰里之間口耳相傳，但只要來過這裡的人都會自然而然的成為常客。

一年、 兩年、三年，即使離開深圳了，也會時不時給楚平郵寄一張明信片，以表思念。這裡像是來自五湖四海的人在深圳的另一個家。

在去找楚平之前，我一直心有餘悸，因為我總覺得這樣一個文藝又有故事的人，一定沒那麼好相處。但事實卻恰恰相反，楚平是個很豪爽隨和的人，但又有些慢熱、有些害羞。

我剛到店裡的時候，大家顯得都有些緊張，她就問「喝酒嗎？我請你喝酒。」隨手就給我拿了一瓶酒。我拿起酒瓶一邊喝一邊和屋子裡的人有說有笑的聊了十幾分鐘，才開口問了一句：「他們都是您店裡的人嗎？」「不是，店裡只有我和這兩隻狗，他們都是客人。」我轉頭看了一下盤坐在吧台裡的女孩，又看了看擺弄電腦的小哥，獨孤瑞正趴在他的大腿上休息。

楚平的書吧有着非比尋常的魔力，可以讓陌生的人在幾分鐘之內就成為可以攀談交心的好友。隨手拿個杯子給自己倒杯酒，渴了就去冰箱裡舀一勺冰塊自助調製一杯冰水。這裡的氛圍舒適、自由，在家甚麼樣，在這裡就可以什麼樣。這也是為什麼每個來到這裡的人，最後都會留下來的原因。

我去的那天，正好碰上楚平置辦「新傢俱」，她打算把院子裡的老舊長桌拆掉，做成一面可以作畫的木牆。沒聊多大一會，她就跑出去拆桌子了，旁邊的女孩跟我說，她就是閒不住。因為想多了解一下楚平，我就跟了出去，在她的小花園裡，圍着她轉了一圈又一圈。

最後卻是因為我看不下去她一個人在忙活，乾脆和屋子裡的兩個女孩一起幫她拆起了桌子。楚平自己倒是停下手，告訴我們「用力砸，就當它是渣男。」碰巧我、楚平和常來的女孩都在這一天感冒了，楚平還一邊忙着一邊說，感冒了多運動一下，說不定明天就好了。於是，在這個炎熱的午後，我和兩個剛剛認識不到半個小時的女孩還有楚平，一起在她的小院子裡，用三把小斧子，拆了一把大長桌子。

在後來的聊天中，我才知道，原來這兩個女孩還在上高中，兩年前被朋友帶來了這裡。在那之後，每週上課後都會來這裡放空一下自己。她們說這裡待着舒服，也說不上來什麼，但就是很喜歡。因為楚平的性格賦予了這間小店更多的生機，也給每個來到這裡的人都賦予了特殊的意義。

期間我有問過楚平，為什麼會選擇在深圳這樣一個充滿活力與機遇的城市開一個這樣的小店。地方偏僻、店面不大、又不做宣傳，這擺明了不是為了賺錢啊。但她認為，這是她自己選擇的一個專屬於自己的生活方式。

喜歡深圳，所以選擇了這裡，但又覺得這座城市少了一份寧靜和沈淀，所以她選擇開一間書吧。

喜歡深圳，所以選擇了這裡，但又覺得這座城市少了一份寧靜和沈淀，所以她選擇開一間書吧。（深圳微時光授權使用）

她今年四十多了，年輕的時候像我們一樣工作、創業，在職場兜兜轉轉幾年，該經歷的都經歷了一番，就想換一種生活方式。但楚平還是以過來人的身份對我說，年輕人還是要抓住機會努力工作，深圳是個只要肯努力就會有回報的地方，但她年紀大了，這樣就挺好。

和楚平聊完後會覺得，其實她並沒有我想像中的那麼複雜。她只是用自己的方式做着自己喜歡的事情，做着所有人都想做、可以做，卻沒有勇氣做的事情。

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楚平每年都會出去遊歷一段時間，九月份是今年準備啟程的時候，大概要去一個多月。我問她店鋪怎麼辦，她說：「關門啊，或者是誰想來看店，就給他看。」

我走的時候楚平還在院子裡忙活，拿着丙烯在給小椅子刷漆，我沒有像往常一樣客氣的打招呼，而是說：「楚平我走啦，下次再來看你。」

楚平天空書吧 地址：園嶺中路園嶺新村90棟108號 （春滿人間酒樓旁） 營業時間：13:30-23:30 電話：13480986101 （探店指南：老闆會不定時營業，建議去之前先聯繫老闆哦~） 路線：地鐵3號線，通新嶺站C口

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