【深圳打書釘】全球至闊50米書牆、24小時書吧…5間打卡必去書店

在深圳，閱讀不僅是眾多市民的個人興趣、生活方式，亦是一座城市的堅持、執着的堅守。生活在這座城市的人們，心情浮躁的時候都會選擇去深圳各個書店看看。今日小編特地踩點，為大家推薦幾家深圳的特色書店，每一間都充滿驚喜。

1. 前檐

這是一家文藝氣息爆棚的書店，不僅擁有極具氣質和美學的閱讀空間，店內更是擁有約8萬冊的好書。目光所及，文儒之心、談古說今…各個行業的精品內容皆在伸手即可觸碰的書架之上。作為一名閱讀者，小編最愛的便是店內隨處可見的閱讀椅。燈光柔和明亮、閱讀區域安靜閒適，挑選上一本心儀的書籍就能靜靜地待上半天。

前檐不僅能夠為讀者提供難忘的閱讀體驗，也不失為一個享受下午茶的好地方。咖啡花園、茶人會客廳、多功能展廳等…從味蕾、手工藝品到文化藝術的傳播，不得不說前檐能夠提供的先鋒體驗確實做到了前沿！

+ 7 + 6 + 5

營業時間：10:00-22:00 地址：南山區科苑南路深圳灣萬象城三樓

2. 24小時書吧

剛來到深圳的時候，就對24小時書吧有所耳聞，心想真的會有人通宵達旦地看書嗎？事實證明，存在即合理。從2006年開業至今，24小時書吧已跨過近13個年頭，在深圳這座每個人都在追逐夢想的城市，24小時書吧為那些想要安靜奮鬥的青年提供了場所。

24小時書吧可以任意讀書，但是要消費才能在裡面坐着。點上一杯喜愛的飲品，挑選一本感興趣的書籍、再選一個舒適的座位，偶爾抬頭望望窗外的夜色，有書籍陪伴的夜晚也變得分外浪漫。

+ 2

營業時間：全日 地址：福田區 福中一路2014號中心書城2樓中廳西側

3. 雅昌藝術中心

無論在抖音還是小紅書，在深圳的特色打卡地中，一定有被它刷過屏！這個深藏在雅昌藝術中心的全球最大藝術書牆——Artron Wall，長50米，闊30米！無論打橫影、打棟影、瞓住影…幾乎是360度無死角的華麗！這個壯觀的書牆內，含有來自國內外藝術、收藏、攝影等領域近5萬冊藏書。而且，緊鄰大書牆的展示台時常還會更新展示「重量級」圖書。戴上手套翻開書面，厚重的歷史躍然眼前，滿滿的儀式感可不是一般圖書館可以享受到的！

雅昌藝術中心還有一個很適合帶着孩子參觀的地方。在二樓處的親子活動廳，是充滿趣味和創意的親子活動空間，非常適合大小朋友們前來打卡。最特別的就是會魔術般的立體書了，有現象級網紅劇《權利遊戲》、也有充滿童趣色彩的《愛麗絲夢遊仙境》，仿佛加了特效的3D立體書籍，用藝術地形式講述每一個動人的故事，每一本都讓人歎為觀止。據說第十五屆文博會，雅昌藝術中心就是其中一個重要的展館，愛看展的朋友千萬別錯過了。

+ 9 + 8 + 7

營業時間：9:00-19:30 地址：南山區 深雲路19號雅昌大廈

4. 覔（Reading Mi）

「覔」曾被評為深圳最美書店，在深圳已開設五家，每一間都頗具特色，今次小編探訪的是位於科技園方大城的門店。第一次看見書店的店名，大家都會將「mi」念成「不見」，也不失為另外一種浪漫的解讀呢。走進覔書店，你就知道為什麼它能被評為最美書店了。科技感的書牆線條設計和燈光恰到好處地融合，漫遊在其中已經是一種享受。覔書店的匠心之處，除了美，那就是N多個隨處而設的座位佈置，無論在哪個區域都能靜下心捧讀一本書，既貼心又舒適，可以說是非常人性化了。

此外，小編還發現了一個很高大上的閱讀區，只要在咖啡館消費滿一定金額就能免費坐4小時。作為一個擁有無限創意的文化空間，覔書店的每一處細節都充滿人性化，讓讀者慢慢浸入到一個與書為伴的氛圍中，打開與每一本新書的獨特邂逅。另外，小編留意到針對本屆讀書日，覔書店還有特別的折扣活動，周末有空的朋友不妨去淘一淘好書！

+ 5 + 4 + 3

南山區分店 營業時間：10:00-22:00 地址：桃源街道龍珠四路龍井方大城L2-26-32 寶安區分店 營業時間：10:00-21:30 地址：新湖路99號壹方城L3 福田區分店 營業時間：10:00-22:00 地址：石廈北二街89號馬成時代廣場2層 龍華區九方分店 營業時間：10:00-22:00 地址：人民路2020號龍華九方購物中心B1層 龍華區裕新路分店 營業時間：09:30-20:30 地址：裕新路中段中國版畫博物館D區3樓

5. Kubrick

Kubrick是一家深藏在電影院裡面的書店，香港也有。緊鄰着影院，從工業風的裝潢設計到店內擺設，都像是一部部精彩影片到現實世界的延續。這裡相比較以上四家書店雖然店內面積不大，卻收藏了不少與電影和藝術相關的書籍，甚至還為優秀的電影騰出一面海報牆供人欣賞。

除了書籍，Kubrick還主營咖啡甜點，其中手沖咖啡便是該店的特色，偶爾還會舉辦手沖咖啡的分享會。總而言之，這是一家不可多得的充滿情懷的小資書店／Café。

+ 4 + 3 + 2

營業時間：10:00-22:00 地址：南山區 粵海街道深南大道華潤萬象天地L5層百老匯電影中心

書店是用文字表達人類思想的空間，也是人們相知相識的平台、是現實與概念的完美聯姻。從這個意義上看，它可以算是世界上最美麗的空間。 《最美的書店》清水玲奈

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