留家抗疫｜坂本龍一/百老匯/迪士尼　全球7個音樂show免費網上睇

飛東京看迪士尼樂園的表演，飛紐約為親身看一次著名的百老匯音樂劇……可惜在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，這些願望都無法達成。不過，安坐家中欣賞音樂和表演絕對不是夢！《香港01》旅遊記者為大家搜羅全球7個音樂表演，包括音樂會、音樂劇、歌劇及演唱會，大家甚至可透過YouTube欣賞日本音樂大師坂本龍一的音樂會。

因應新冠肺炎肆虐全球，東京迪士尼早已宣布關閉，並且將4大園區表演精華上載官方頻道給全球粉絲觀賞，除此之外還有什麼表演都是免費就能在家觀賞？點擊睇記者為你整理全球7個免費表演 👇👇

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【1】坂本龍一音樂會【2】「Johnny's World Happy LIVE with YOU」企劃演唱會【3】東京迪士尼4大園區表演【4】百老匯音樂劇【5】紐約大都會歌劇【6】德國柏林愛樂廳音樂會【7】底特律交響樂團演奏會

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睇騷不用飛到當地都做得到，其實連博物館都一樣！為了大家可以在家透過上網360度看展館、展品，全球多個博物館加入虛擬行列，甚至連倫敦的大英博物館都有 👇👇

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