「#LightItBlue」日本多個地標藍燈撐醫護　東京鐵塔大阪城變藍色

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情於日本持續擴散，全國確診病例累計人數每日保持上升趨勢，醫療系統瀕臨崩潰。近日，日本各地政府及著名地標，如東京鐵塔、大阪城及姬路城等亮起藍燈，代表感謝醫護人員及所有前線抗疫人員，並為他們加油打氣。

早前英國民眾發起鼓掌撐醫醫護行動，多個英國著名地標亮藍燈致意，其後世界各國及社交平台上亦有「#LightItBlue」標籤嚮應活動。日本各地政府及著名地標為了向醫護人員傳達感謝之情，近日晚上亦分別亮起藍燈以示支持。

社交平台上不少網民分享照片，又指「衷心感謝醫護人員，還有在藥房、超級市場及便利店等所有前線工作的員工」。另外，有網民則表示無辦法直接向前線抗疫人員表達感謝，期望活動能在疫情結束前保持下去，由此為醫護人員帶來一點力量。👇👇👇按圖即看日本抗疫下的藍色風景👇👇👇

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💡同場加映：緊急狀態下的日本市面💡

日本頒佈「緊急狀態宣言」後，當地民眾除了減少外出，市面上的便利店、銀行、餐廳等都出盡法寶，希望盡最大努力防止病情擴散。

想看更多緊急狀態下日本市面情況，按全文新冠肺炎｜9幅圖看緊急狀態下日本 便利店加膠簾 涉谷變無人街